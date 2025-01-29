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保安宮國運籤出爐！整體運漸佳 詐騙、討海人要當心

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市大龍峒保安宮。記者邱書昱／攝影
台北市大龍峒保安宮。記者邱書昱／攝影

台北市大龍峒保安宮在28日除夕夜的子時，抽出國運籤，預測蛇年運勢，象徵國運籤的「歲君」抽中第一籤詩，負責解籤的保安宮志工、作家林恕權說，整體運勢漸升，尤其國家體質好，真金百煉。不過，也提醒詐騙猖獗，以及討海人要注意天災大浪，「開公司的人要小心。」

保安宮在28日的晚間11點舉行「平安祈福撞鐘儀式」，敲108響鐘聲後，向主祀的神明保生大帝擲笅抽出4支國運籤，陸續為新年歲君、生理、五谷及海冬。

代表整年國家運勢的「歲君」抽出第一首靈籤，內容為「真金經火煉千回，此物生成七寶魁，分明骨骼非常在，誰肯移來就炭灰。」林恕全解籤，詩意很好，代表國家體質好，只是好的東西需要打磨，呼應句首的真金百煉、玉不琢不成器的意思。

他說，前面雖然有很多磨難，但並非痛苦之意，比較像是減肥、鍛鍊肌肉的訓練，一天天慢慢累積，最後會有好的結果，國家本來骨骼就是好的，所以不要把所謂的自由、民主、風氣的根基打壞，繼續保持下去、要顧好，磨難當作是鍛鍊。

代表商業的「生理」抽出第六十首靈籤，內容「來意不誠禱不靈，不誠祈禱枉勞心，欲知無限神機事，盡在虔心一點清。」林恕全解籤，若心存歹念祈求神明也沒有用，做生意就是要老實，這首籤詩警惕大家全世界詐騙猖獗，要共同面對，提防自己錢包，如果做生意投資也不能想說一本萬利。

他特別提醒，籤詩首句來意不誠，做生意的要老實，不要偷斤減兩、給人偷拐搶騙，「錢搬來搬去都是不好，開公司的人要小心。」

代表農牧的「五谷」籤抽出第三十一首靈籤，內容「自求福德自天申，福分未真寧作真，運動行藏皆合意，一番喜氣一番新。」林恕全解籤，務農是看天吃飯，所以祈求的福德也是要上達天聽，籤詩雖然說到福分未真，差一點點之感，但是努力、老實去做，拿出天職、職人精神，自然會風雨調順、收成好，呼籲尾句的一番喜氣一番新。

代表漁業的「海冬」籤抽出第五十五首靈籤，內容「急上雲梯步月宮，嫦娥與我桂花香，騎鯨變化凌雲志，一任扶搖入九重。」林恕全解籤，籤詩其中一段「騎鯨變化…」對於討海人來說，可能是會有海湧、大型的巨浪打來，天災預防，「討海人要特別當心。」

特別的是，今年抽出第一首及最後一首籤詩，是否象徵籤王？林恕全說，保安宮沒有所謂的第一首就是籤王，也沒有首尾籤詩貫連，就是按照不同事件解釋籤詩內容。蛇年的運勢而言，他認為比去年朝漸好的狀態，象徵國運的籤詩抽到第一首，陽氣比較強，但還是各行各業要自我鍛鍊。

他說，保安宮還是強調做好事、存好心，「國家的根基是好的，顧好根基，但不要做無謂的鍛鍊磨難，要有計畫。」如同保安宮百年傳統的根本顧好，傳承下一代。

至於整體財運部分，林恕全說，往年都會是注意整體大局，但是今年沒有，反而是針對心存歹念、陰陽契約等，就是詐騙詐欺要特別當心注意。

台北市大龍峒保安宮參拜人潮。記者邱書昱／攝影
台北市大龍峒保安宮參拜人潮。記者邱書昱／攝影
4支國運籤，陸續為新年歲君、生理、五谷及海冬。記者邱書昱／攝影
4支國運籤，陸續為新年歲君、生理、五谷及海冬。記者邱書昱／攝影
廟方人員抽出國運籤。記者邱書昱／攝影
廟方人員抽出國運籤。記者邱書昱／攝影

國運籤 春節 蛇年 詐騙 農曆過年

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