抽出「上上籤」國運籤 蘆洲湧蓮寺：朝野和諧要靠「這人」

位於新北市蘆洲區的湧蓮寺，在昨晚（28日）除夕抽出今年的國運籤，分為士、農、工、商，其中士部分抽到「上上籤」，湧蓮寺解籤說明，若以此詩看台灣現在困境，只要領導人有智慧，就能找到朝野和諧的道路。

湧蓮寺主委陳宏昌晚上約11點15分，帶領全體工作人員新春團拜，接著敞開廟門插頭香，寺方擲筊後，再由陳宏昌一一抽出代表士、農、工、商的國運籤。

士籤代表政治、國運，抽到上上籤，為第89首籤詩，「出入營謀大吉昌，無暇玉在石中藏，如今幸得高人指，獲寶從心喜不常」。

湧蓮寺祭福組長楊蓮福說明，籤詩故事是姜太公渭水遇文王，意指瑕疵中的石頭中有隱藏的寶物，因為有世人擷取，因此得到高人指點，寓意大吉大利，以台灣現在困境來說，領導人有智慧，就能找到朝野和諧的道路，若以美中台國際關係看，只要在台灣與中國大陸之間，或在美國總統川普2.0政策中，找到台灣的路。

農籤抽中第29首，為上上籤，籤詩為「當春久雨喜初晴，玉兔金屋漸漸明，舊事已成新事遂，看看一躍入篷瀛」。楊蓮福表示，這是好籤，第二句代表月亮在黑暗當中漸漸明亮，代表今年農業有收穫，能安然度過災害。

工籤代表科技、工業，抽中「中中籤」，籤詩為「衣冠重整舊家風，道是無功卻有功，掃卻當途荊棘礙，三人共議事合同」。此詩是在說劉備、關羽、張飛於古城相會，台灣如果齊心協力，就能突破困境，算是上上籤。