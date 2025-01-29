聽新聞
0:00 / 0:00
抽出「上上籤」國運籤 蘆洲湧蓮寺：朝野和諧要靠「這人」
位於新北市蘆洲區的湧蓮寺，在昨晚（28日）除夕抽出今年的國運籤，分為士、農、工、商，其中士部分抽到「上上籤」，湧蓮寺解籤說明，若以此詩看台灣現在困境，只要領導人有智慧，就能找到朝野和諧的道路。
湧蓮寺主委陳宏昌晚上約11點15分，帶領全體工作人員新春團拜，接著敞開廟門插頭香，寺方擲筊後，再由陳宏昌一一抽出代表士、農、工、商的國運籤。
士籤代表政治、國運，抽到上上籤，為第89首籤詩，「出入營謀大吉昌，無暇玉在石中藏，如今幸得高人指，獲寶從心喜不常」。
湧蓮寺祭福組長楊蓮福說明，籤詩故事是姜太公渭水遇文王，意指瑕疵中的石頭中有隱藏的寶物，因為有世人擷取，因此得到高人指點，寓意大吉大利，以台灣現在困境來說，領導人有智慧，就能找到朝野和諧的道路，若以美中台國際關係看，只要在台灣與中國大陸之間，或在美國總統川普2.0政策中，找到台灣的路。
農籤抽中第29首，為上上籤，籤詩為「當春久雨喜初晴，玉兔金屋漸漸明，舊事已成新事遂，看看一躍入篷瀛」。楊蓮福表示，這是好籤，第二句代表月亮在黑暗當中漸漸明亮，代表今年農業有收穫，能安然度過災害。
工籤代表科技、工業，抽中「中中籤」，籤詩為「衣冠重整舊家風，道是無功卻有功，掃卻當途荊棘礙，三人共議事合同」。此詩是在說劉備、關羽、張飛於古城相會，台灣如果齊心協力，就能突破困境，算是上上籤。
商籤抽中下下籤，籤詩為「夢中得寶醒來無，應說巫山只是虛，若問婚姻並病訟，別尋生路得相宜」。楊蓮福表示，這意思是黃粱一夢，做生意不要太要求獲利，運低要避開風險以待之，楊舉例，民眾若有投資，要居安思危，要有危機意識
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言