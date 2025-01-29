南向尖峰日 國5恐堵12小時

昨日除夕，國道行車大致順暢，今日大年初一，為南向尖峰日，高速公路局預估有十二個地雷路段。其中國道五號南港系統至頭城，預計清晨六時就有車流，一直到傍晚六時才緩解，起碼得塞上十二個小時。高公局建議用路人，清晨五時前，或下午五時後出發，避免車潮。

高公局表示，昨天國道車流大致順暢，截至下午二時止，國道交通量為四十二點八百萬車公里，預估全日交通量為九十二百萬車公里。今日初一，預估國道交通量為一二三百萬車公里，為平日年平均的一點三倍，其中南向交通量可達六十八百萬車公里，為平日年平均的一點五倍。

高公局表示，預估今天有十二個路段易壅塞，包括國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國三南向土城至關西、快官至霧峰、北向草屯至霧峰；國五南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國四西向潭子系統至豐勢；國六西向舊正至霧峰系統；國十東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

至於省道部分，交通部公路局表示，預估上午八時起，省道重點路段及銜接高速公路路段，例如台六十一線鳳鼻至香山及竹南路段、台七十四線台中環線接國三交流道、台十八線接國三中埔交流道等路段，以及台三線大溪路段、台九線新店至烏來段、台三丙線竹山紫南宮、台十九線北港朝天宮、台十七線南鯤鯓代天府等路段，預計有出遊與新春參拜車潮。