彩券行借廁所 刮中百萬

台彩春節限定款「兩千萬超級紅包刮刮樂」大獎陸續現身，不約而同都和「廁所」有關。有職業軍人因為跟彩券行借廁所，順道隨手挑了一張編號尾數三的超級紅包，刮中一百萬元大獎；台南「探吉佑彩券行」則是一天連刮二張百萬獎金的超級紅包，店家代理人剛好夢到「廁所」。

台彩表示，「兩千萬超級紅包」共十個頭獎兩千萬元、一二○○個一百萬元，截至廿七日，已刮出一個兩千萬元、八十四個一百萬元。

新北市泰山區的「易錸富彩券行」代理人高小姐描述，刮中「兩千萬超級紅包」一百萬元的幸運兒，是年約卅多歲的男性職業軍人，當天在公車站牌等車時，突然一陣尿意，就去彩券行借廁所，離開前正猶豫該選哪一張時，靈機一動想到小孩今年剛滿三歲，於是挑了三號試手氣，沒想到刮中一百萬元。

位於台南的「探吉佑彩券行」同一天內有兩個幸運兒刮中「兩千萬超級紅包」一百萬元，先是上午年約六十歲的男性，另一組幸運兒則是一對年約廿多歲情侶。代理人盧小姐回想，前幾天做夢夢到廁所，覺得是有意外之財的預兆，想不到就讓店裡接連刮中二個百萬大獎。

另外，今年還有六個一二○○萬元頭獎、一七五個一百萬元大獎的「一二○○萬大吉利」刮刮樂，統計至廿七日止，已刮出一個一二○○萬元、九個一百萬元。

台彩表示，一對父女路過彰化縣和美鎮「明澧彩券商行」時，爸爸霸氣的把錢遞給女兒挑，沒想到刮到第二張就發現中了一百萬元。