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省道初一12路段易壅塞 國道客運空位仍多可利用

中央社／ 台北28日電

今天是農曆除夕，省道路況順暢。公路局預估，明天大年初一，將有出遊及新春參拜車潮，12處路段車多易壅塞。因目前國道客運空位仍多，公路局建議民眾多利用。

公路局今天下午發布新聞稿，預估明天上午8時起，省道重點路段及銜接高速公路路段，包含台61線鳳鼻-香山及竹南路段、台1線水底寮-楓港路段、台74線台中環線接國3交流道、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德系統、台88線鳳山-五甲等路段，將有車多或壅塞情形。

另外，台2線與台2乙線關渡-淡水路段、台3線大溪路段、台9線新店-烏來路段、台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮、台17線南鯤鯓代天府等路段，預計有出遊與新春參拜車潮。

公路局表示，台9線蘇花路廊將於明天下午2時至5時，雙向禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路段路肩，有效縮短行車時間，民眾可多利用。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，同時督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

公路局統計，今天截至中午12時，西部國道客運共計行駛1971班次，疏運2萬6491人；東部國道客運路線共計行駛492班次，疏運6472人；明天為春節連續假期第5天，目前西部國道客運尚有65.63%空位，東部國道客運尚有81.37%空位。

春節 蛇年 農曆過年

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