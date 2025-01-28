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除夕國道順暢 大年初一「12個路段」易壅塞

中央社／ 台北28日電
高速公路局預測，明天大年初一，將有出遊和部分返鄉車潮，國道12個路段易壅塞。聯合報記者胡經周／攝影
高速公路局預測，明天大年初一，將有出遊和部分返鄉車潮，國道12個路段易壅塞。聯合報記者胡經周／攝影

今天是農曆除夕，從上午至下午3時30分，國道車流順暢。高速公路局預測，明天大年初一，將有出遊和部分返鄉車潮，國道12個路段易壅塞。

高公局統計，今天至下午2時，國道交通量為42.8百萬車公里，預估全天交通量為92百萬車公里，與平日年平均差不多。

高公局表示，今天國道車流大致順暢，下午發生3起小車追撞事故，短暫造成回堵，包括於國3北向中和路段、國1北向高雄交流道入口、國3北向大溪路段，3起事故都在10分鐘左右排除。

明天是大年初一，高公局預估，國道交通量為123百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明天12個路段易壅塞，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人於清晨5時前或下午5時後出發。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括清晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

春節 蛇年 農曆過年

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