超旺彩券行與幸運職業軍人的百萬大獎 都跟「廁所」有關

台彩春節限定款「2000萬超級紅包刮刮樂」大獎陸續現身。職業軍人因為跟彩券行借廁所，被彩券閃到，挑1張編號尾數3的超級紅包，刮中100萬元大獎。台南「探吉佑彩券行」連刮2張百萬獎金的超級紅包，店家代理人夢到廁所。

台彩表示，「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元。統計至1月27日，已刮出1個2000萬元、84個100萬元。

根據台彩提供中獎人故事，新北市泰山區的「易錸富彩券行」代理人高小姐描述，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是年約30多歲的男性職業軍人，當天站在公車站牌等車時，突然感到一陣尿意，剛好彩券行在旁邊，便走進去借廁所，離開前目光一閃被刮刮樂「2000萬超級紅包」吸引停下腳步，正猶豫該選哪一張時，靈機一動想到自己的小孩今年剛滿3歲，於是挑了3號試手氣，沒想到一張就刮中100萬元。幸運兒難掩激動情緒，隨後轉身離開，急著回家與太太分享這個喜訊。

當天晚上，這位幸運兒帶著太太和小朋友再次來到彩券行，感謝高小姐並分享了他們的喜悅，他提到夫妻倆之前正為孩子未來的教育基金煩惱，這筆意外之財幫他們解了燃眉之急。臨走時，他還拿出一袋糖果，請高小姐分給來店消費的客人，讓大家一同沾沾喜氣。

位於台南的「探吉佑彩券行」同一天內有兩個幸運兒刮中「2000萬超級紅包」100萬元。據代理人盧小姐表示，先是上午年約60歲的男性，經常來光顧，習慣買回家慢慢刮，在家刮到一半赫然發現中100萬元，隔天更主動把中獎的刮刮樂影本送給彩券行，希望彩券行過年期間能夠生意興隆；另一組幸運兒則是一對年約20多歲情侶，情侶倆分別挑了面額2000及200元的刮刮樂碰運氣，其中女生挑的「2000萬超級紅包」幸運刮中100萬元。

台彩說，代理人盧小姐回想起，前幾天做夢夢到廁所，她深信夢到廁所是有意外之財的預兆，想不到就讓店裡接連刮中2個百萬大獎。

另外，有6個1200萬元頭獎、175個100萬元大獎的「1200萬大吉利」刮刮樂統計至27日止，已刮出1個1200萬元、9個100萬元。

根據台彩提供的中獎人故事，一對父女路過彰化縣和美鎮「明澧彩券商行」時，看到店內很多人在買刮刮樂，於是女兒就向爸爸提議去玩刮刮樂，這位爸爸霸氣的把錢遞給女兒讓她自己去挑，爸爸則在外面等她，但因為客人眾多，女兒只能站在最外圍也看不到號碼，她發現檯面上剩下2張1000的刮刮樂，就決定直接購買在店裡刮，沒想到刮到第2張就發現中了100萬元，女兒馬上飛奔店外告訴爸爸這個好消息，並表示這筆獎金拿來付就學貸款，幫家裡減輕負擔。