霸氣爸掏2千讓女兒刮彩券 一舉刮中百萬彩金

彰化縣和美鎮彰新路「明澧彩券商行」本月25日開出台彩春節推出的「1200萬大吉利」100萬元獎金，據彩券行曾姓代理人說，幸運兒是一對父女，當時是霸氣父親拿給女兒挑，沒想到一舉刮中100萬元，她很有孝心說要拿來付就學貸款，減輕家裡負擔。

曾姓代理人說，還沒開春就開出這個大獎，是個好彩頭，生意也變得更好；她很為這對中了100萬大獎的父女感到開心，希望有更多人前來買彩券，有更多人中獎，大家歡喜過新年。

曾姓代理人表示， 這對父女是在本月25日，女兒看起來年約20多歲，他們趁著採買年貨路過彩券行，看到店內很多人在買刮刮樂，於是女兒就向爸爸提議去玩刮刮樂。

曾姓代理人說，這位爸爸霸氣的把錢遞給女兒，讓她自己去挑，他則在外面等候，但因為客人眾多，女兒只能站在最外圍也看不到號碼，她發現檯面上剩下2張1000元的刮刮樂，就決定直接購買在店裡刮，沒想到刮到第2張就發現中了100萬。

曾姓代理人形容，女兒馬上飛奔店外，告訴爸爸中了100萬元的好消息，還說這筆獎金拿來付就學貸款，幫家裡減輕負擔。