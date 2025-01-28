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2024年春節刮刮樂逾百萬元大獎 新北203個全台最旺

中央社／ 台北28日電

春節假期不少民眾會買彩券討吉利，台彩統計，去年新北市刮出203個百萬元（含）以上大獎，為全台手氣最旺縣市。荷包愈豐滿，「稅事」跟著來，國稅局提醒，若是合資中大獎，相關證明務必妥善保存，以免歡喜分獎金被認定贈與行為，落得要繳贈與稅下場。

新年試手氣買彩券已成為許多家庭春節團聚的必備環節，為迎接金蛇年，台灣彩券公司今年「2000萬超級紅包」刮刮樂的頭獎新台幣2000萬元共有10個，創史上最多紀錄，100萬元獎也寫新高，多達1200個。

據台彩銷售統計，2024年農曆春節應景刮刮樂達1351個百萬元（含）以上獎項，全台共刮出1314個。

觀察縣市分布，六都囊括前6名，台彩指出，2024年新北市刮出203個、占比達15.4%，重返第1名；高雄市刮出196個排名第2，台北市刮出161個躋身第3。曾在2023年居首的台中市，2024年刮出154個，排名下滑至第4；桃園市刮出149個、台南市87個，分居第5、6名。

為提升刮中大獎的機率，親友、同事合資購買整本是相當常見的小撇步，財政部國稅局提醒，若幸運獲財神爺眷顧，分配獎金時，必須留意贈與稅問題。

國稅局說明，遺贈稅法所稱的「贈與」，就是指財產所有人把自己的財產「無償」送給別人，而別人也同意接受；因此，集資下注買刮刮樂或電腦型彩券，出資人按出資比例分配獎金的行為並不是贈與，無需向戶籍所在地的主管稽徵機關申報贈與稅。

不過，國稅局建議，民眾應以紙本或網路表單方式註明日期、各出資者姓名、出資金額、出資者已確實繳款等集資證明文件，詳細造冊並留存備查，作為中獎獎金分配依據。有憑有據不僅可避免糾紛，也可提供日後國稅局查核審認，以免轉帳分獎金被認定屬贈與行為，從而需課贈與稅。

國稅局進一步表示，若民眾合資購買的是一整本刮刮樂，因中大獎要分獎金，需保留整本供國稅局審認。

國稅局提醒，民眾應留意中獎獎金的運用情形，若涉及遺贈稅法規定，在1年內贈與他人的財產，總值超過贈與稅免稅額，即244萬元時應該要在贈與日後30天內，向戶籍所在地主管稽徵機關申報贈與稅。

刮刮樂 春節 蛇年 農曆過年

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