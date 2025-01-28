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除夕夜最不能接受哪款年菜？一票網友唾棄它：只能當肥料

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，年夜菜這麼多，哪道菜最讓人反彈？示意圖，本報系資料照片
一名網友好奇，年夜菜這麼多，哪道菜最讓人反彈？示意圖，本報系資料照片

今（28）日就是除夕，不少人都會和家人吃年夜飯，一名網友好奇，年夜菜這麼多，哪道菜最讓人反彈？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「你最不能接受年菜有什麼？」為題，指出，今天就是除夕夜，根據傳統，就是要和家人一起圍爐吃年夜飯，不過年夜菜非常多元，他也好奇發問哪道菜最不讓人接受？

貼文一出後，不少網友都點名自己不愛的料理，紛紛表示「三色豆」、「長年菜」、「素食的年菜」、「炸湯圓」、「甲殼類、魚刺太多也不愛」、「海參」、「螞蟻上樹」、「不能接受整桌都是素的」、「隔夜菜」。

此外，最多網友點名「佛跳牆」，雖然用料豐富，但不可能一餐就吃完，反覆加熱後讓整鍋湯越喝越鹹，紛紛回應「佛跳牆吃久了，根本是注射膽固醇」、「一定是佛跳牆」、「芋頭被煮爛的佛跳牆」、「我討厭佛跳牆就是因為芋頭」、「佛跳牆，根本廚餘」、「佛跳牆每年結局就是當肥料」。

春節 蛇年 農曆過年 除夕

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