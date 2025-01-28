爸媽得流感肺炎住院！她回娘家幫忙煮年菜 公婆竟狠撂1句話

農曆春節來臨，不少人都會返鄉和親友團聚吃年夜飯。一名女網友分享，近日因娘家爸媽流感肺炎住院，和老公商量後，決定回娘家照顧爸媽，沒想到公婆得知後，卻撂下1句狠話，讓她相當傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，娘家爸媽因流感肺炎住院，直到小年夜才出院，所以來不及準備年菜，和老公討論後，決定讓她回到娘家準備年菜、照顧爸媽過年，老公也說婆家的年夜飯他能自己打理，要她安心回家照顧爸媽。

這名女網友進一步說明，沒想到公婆得知後，先開口抱怨「哪有嫁出去的女兒回娘家過年的」，又嗆聲「妳可以回去過年，但是！妳也不用回來了！」，讓她相當傻眼，直呼「這是什麼世界？！」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「很好啊～記得照做，是結婚不是賣，憑什麼不能照顧娘家父母」、「聽話，不要回婆家」、「要記得帶著先生小孩一起走，要懂事，千萬別回去打擾老人家」、「嗯？先預祝公婆千萬不要生病喔」、「太好了，最好不要回去，省得麻煩，還是自己家最舒服」、「不明理的公婆，提早解脫也是好的」。