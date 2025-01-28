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娘家只有爸媽相依…人妻想回去過除夕 公婆暴怒：以後別來家族聚會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友指出，因為妹妹剛出嫁，娘家爸媽今年只有兩人自己過，因此她也打算回去吃年夜飯，想不到公婆聽聞後竟勃然大怒。示意圖／Ingimage
一名女網友指出，因為妹妹剛出嫁，娘家爸媽今年只有兩人自己過，因此她也打算回去吃年夜飯，想不到公婆聽聞後竟勃然大怒。示意圖／Ingimage

今天（28日）就是除夕了，家家戶戶團圓吃圍爐。然而一名女網友指出，因為妹妹剛出嫁，娘家爸媽今年只有兩人自己過，因此她也打算回去吃年夜飯，想不到公婆聽聞後竟勃然大怒：「媳婦以後也不用來家族其他聚會了！」貼文曝光後，也掀起網友熱議。

原PO在threads發文指出，跟先生婚前就協議，她可以一年回娘家圍爐，一年在婆家圍爐，由於妹妹出嫁，因此今年她也想回娘家過除夕，加上婆家大家族有十幾人，她想應該沒關係，先生也同意。

沒想到公婆得知消息後，竟大吵大鬧：「那媳婦也不用來參加家族其它聚會了」、「要打給娘家媽媽講道理」。原PO表示，雖然聽到以後不用參加其他聚會，嘴角不禁上揚，但心情還是有些複雜，「吃個年夜飯，以為有皇位要繼承」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我朋友遇過類似場面，公公對她說你滾出去，她說對不起，公公暗笑了一下以為她要道歉，下一句她說『借過，我要走了』」、「怎麼會有人覺得媳婦不用參加婆家家族聚會，是一種懲罰咧」、「我姐姐都煮完年夜飯後跟婆婆說『媽我先回家了喔』，然後就真的回家了」、「打給娘家媽媽講道理？好笑，以為老師打給家長喔」、「我覺得這個關係到，你們結婚有沒有收聘金，一些習俗有沒有，房子是目前居住在你們夫妻一起買的還是夫家？畢竟吃人嘴軟拿人手軟，人在屋簷下不得不低頭」。

也有嫁到國外的人妻表示，「我嫁給挪威人，有一年我婆婆聽她兒子說，我們聖誕節要回台灣時，眼淚當場就掉下來。不是只有亞洲婆婆霸道，歐洲婆婆情勒功力也高」、「我嫁到新加坡多年，當地的華人大多是除夕當天午餐或晚餐到娘家和婆家吃飯，只要婆娘家協調好就各自相安」。

娘家 春節 蛇年 農曆過年

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