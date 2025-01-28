快訊

林葉亭吐尋父過程「有點玄」 推測失蹤當天可能就出事

絕美！太平山第一次過年除夕冰封 無人雪白大地美景首曝光

他背老榮民骨灰助魂歸故里21年不間斷 至今仍有壓力

學者春節談沉島傳說 吃對年貨有好彩頭

中央社／ 台中28日電

國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢說，台灣的農曆春節源起有「沉島」傳說，年夜飯是全家人共進最後晚餐，恭喜則是慶祝重生，而年節糕餅甜點蘊含高升、好彩頭祝福。

林茂賢告訴中央社記者，相傳神桌上不具神格的燈猴（燭台）終年照明人民，卻不滿民眾祭祀時只拜神明，向玉皇大帝告狀，指台灣人民不知感恩，玉帝決定除夕夜後讓台灣島沉入海底以懲罰台灣人，土地公將消息告訴台灣人，台灣人為避免其他眾神受連累，在沉島前送神明回天庭，是「廿四送神」由來。

林茂賢說，除夕這天民眾殺雞宰鴨準備豐盛「最後晚餐」，全家人團聚共進晚餐後，長輩們拿出錢財分給家人，即「壓歲錢」。最後一夜全家都不睡，等待台灣沉入海底，成為「守歲」習俗。

林茂賢表示，直到天亮後台灣安然無恙，原來是觀世音菩薩向玉帝求情成功，家家戶戶放鞭炮慶祝，百姓們互道恭喜慶祝重生，也到寺廟感謝神明庇佑，每年初一民眾到廟宇「行春」，出嫁女兒初二探視父母是否平安，成為「回娘家」習俗。

至於民眾採買年貨，林茂賢說，過年代表性甜粿諧音「過」，象徵甜甜好過年；菜頭粿取諧音「好彩頭」，發糕代表運勢大發。民間禁忌孕婦不可看炊粿，否則炊粿失敗，來年會有不好的事，用意讓孕婦多休息。

此外，糖果意味吃甜甜、大賺錢，寸棗是年年好，棗與「好」諧音，吃「土豆（花生）」吃到老老老。水果類象徵大吉大利的柑橘類，在神桌上要放一堆，代表吉利事情一大堆，鳳梨是好運「旺旺來」。

林茂賢表示，除夕夜團圓飯，每道菜都要留一些，象徵「年年有餘」，過年特殊菜餚長年菜，中北部是芥菜、南部是帶根菠菜，要連根一起吃才「有頭有尾」。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

來當泰山 彰化市華陽公園趕在春節前打造為森林公園

春節收假後再迎第2波寒流？ 吳聖宇：有機會、還沒冷完

春節優惠 海南離島免稅銷售攀高

到賣場採買年貨爆衝突掛彩 兩男被警方依社維法偵辦

相關新聞

不斷更新／除夕返鄉國道9地雷路段 南下建議下午出發

（08:45更新）

除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐3樣菜帶衰別上桌

今天是除夕要拜拜，也是家戶團圓圍爐的日子，而拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿...

2025開運祕法大公開！5妙招催旺整年運勢 這點做錯小心財運倒光

2025農曆新年到來，正是準備開運布局，為自己打造新年新氣象的好時機。今年適逢乙巳蛇年，「木」、「火」都是重要開運元素，民眾除了能透過大掃除、貼春聯、放鞭炮等傳統儀式討好彩頭，命理師也分享不少簡單的開運妙招，讓2025好運財運都加倍，運勢一路旺整年。

娘家只有爸媽相依…人妻想回去過除夕 公婆暴怒：以後別來家族聚會

今天（28日）就是除夕了，家家戶戶團圓吃圍爐。然而一名女網友指出，因為妹妹剛出嫁，娘家爸媽今年只有兩人自己過，因此她也打算回去吃年夜飯，想不到公婆聽聞後竟勃然大怒：「媳婦以後也不用來家族其他聚會了！」貼文曝光後，也掀起網友熱議。

這張絕對中！蛇年「11款刮刮樂」玩法、中獎率全公開 2千元百萬獎項創新多

農曆新年到來，許多民眾都喜歡在春節期間買刮刮樂試手氣。趁著買氣大漲，台灣彩券也推出11款蛇年刮刮樂，其中「2000萬超...

猴、牛、兔3生肖 今年財運旺

火蛇年且雙立春，外遇、緋聞、爛桃花等煽色腥事件恐不斷，許多人運勢不佳，連連破財，命理老師譚秀珠、張傳揚提醒，進入蛇年，屬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。