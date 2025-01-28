學者春節談沉島傳說 吃對年貨有好彩頭

國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢說，台灣的農曆春節源起有「沉島」傳說，年夜飯是全家人共進最後晚餐，恭喜則是慶祝重生，而年節糕餅甜點蘊含高升、好彩頭祝福。

林茂賢告訴中央社記者，相傳神桌上不具神格的燈猴（燭台）終年照明人民，卻不滿民眾祭祀時只拜神明，向玉皇大帝告狀，指台灣人民不知感恩，玉帝決定除夕夜後讓台灣島沉入海底以懲罰台灣人，土地公將消息告訴台灣人，台灣人為避免其他眾神受連累，在沉島前送神明回天庭，是「廿四送神」由來。

林茂賢說，除夕這天民眾殺雞宰鴨準備豐盛「最後晚餐」，全家人團聚共進晚餐後，長輩們拿出錢財分給家人，即「壓歲錢」。最後一夜全家都不睡，等待台灣沉入海底，成為「守歲」習俗。

林茂賢表示，直到天亮後台灣安然無恙，原來是觀世音菩薩向玉帝求情成功，家家戶戶放鞭炮慶祝，百姓們互道恭喜慶祝重生，也到寺廟感謝神明庇佑，每年初一民眾到廟宇「行春」，出嫁女兒初二探視父母是否平安，成為「回娘家」習俗。

至於民眾採買年貨，林茂賢說，過年代表性甜粿諧音「過」，象徵甜甜好過年；菜頭粿取諧音「好彩頭」，發糕代表運勢大發。民間禁忌孕婦不可看炊粿，否則炊粿失敗，來年會有不好的事，用意讓孕婦多休息。

此外，糖果意味吃甜甜、大賺錢，寸棗是年年好，棗與「好」諧音，吃「土豆（花生）」吃到老老老。水果類象徵大吉大利的柑橘類，在神桌上要放一堆，代表吉利事情一大堆，鳳梨是好運「旺旺來」。

林茂賢表示，除夕夜團圓飯，每道菜都要留一些，象徵「年年有餘」，過年特殊菜餚長年菜，中北部是芥菜、南部是帶根菠菜，要連根一起吃才「有頭有尾」。