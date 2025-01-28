快訊

除夕地牛翻身！上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 美股那指大跌逾3%

聽新聞
0:00 / 0:00

不斷更新／除夕返鄉國道9地雷路段 南下建議下午出發

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
今天是春節9天連假除夕，高速公路局預估南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。本報資料照片
今天是春節9天連假除夕，高速公路局預估南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。本報資料照片

（07:00更新）

今天為春節連續假期除夕，家家戶戶團圓圍爐，估持續有南下返鄉車潮。目前國道北、中、南區各路段車流順暢，國道5號南下南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控已開啟。高速公路局說，預估今天國道交通量為92百萬車公里，與平日年平均（92百萬車公里）相近，其中南向交通量可達53百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，南向用路人建議下午時段出發。今天國道相關疏導措施包括單一費率、開放路肩、匝道儀控等。

春節 蛇年 農曆過年 除夕

延伸閱讀

農曆年假期長達9天…飯店喜迎春 業績開紅盤

露西／七點半，才能開動

除夕南向車流量多1.2倍！9地雷路段曝 下午出發較省時

外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒

相關新聞

不斷更新／除夕返鄉國道9地雷路段 南下建議下午出發

（07:00更新）

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

2025開運祕法大公開！5妙招催旺整年運勢 這點做錯小心財運倒光

2025農曆新年到來，正是準備開運布局，為自己打造新年新氣象的好時機。今年適逢乙巳蛇年，「木」、「火」都是重要開運元素，民眾除了能透過大掃除、貼春聯、放鞭炮等傳統儀式討好彩頭，命理師也分享不少簡單的開運妙招，讓2025好運財運都加倍，運勢一路旺整年。

除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐3樣菜帶衰別上桌

今天是除夕要拜拜，也是家戶團圓圍爐的日子，而拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿...

西門商圈好買好逛 最夯景點

北市去年最受歡迎5大熱門景點大洗牌，觀傳局調整統計方式，首度納入商圈，西門商圈就以近2877萬人次躍居第一，取代前年榜首...

南北都有花海 走春賞櫻正逢時

新北市花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成，預計本周全盛開。陽明山山櫻花開約7成，預估接下來幾天也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。