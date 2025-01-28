不斷更新／除夕返鄉國道9地雷路段 南下建議下午出發

2025農曆新年到來，正是準備開運布局，為自己打造新年新氣象的好時機。今年適逢乙巳蛇年，「木」、「火」都是重要開運元素，民眾除了能透過大掃除、貼春聯、放鞭炮等傳統儀式討好彩頭，命理師也分享不少簡單的開運妙招，讓2025好運財運都加倍，運勢一路旺整年。

2025-01-27 16:00