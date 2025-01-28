快訊

除夕地牛翻身！上午7時23分台南楠西規模4.6地震 最大震度4級

玉山零下14.5度、合歡山零下10.4度 寒流籠罩台灣「冰凍番薯」

DeepSeek掀起千層浪…Nvidia市值蒸發6000億 美股那指大跌逾3%

除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐3樣菜帶衰別上桌

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，圖／廖大乙提供
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，圖／廖大乙提供

今天是除夕要拜拜，也是家戶團圓圍爐的日子，而拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，適合作為年夜菜食材；另，圍爐料理應避免蝦子、羹湯、豆花，恐帶衰來年運勢。

廖大乙指出，過了除夕就迎來乙巳蛇年，為迎接新的一年祈求好運，除夕祭拜不可少，但拜拜除了常見的三牲四果，民眾不妨準備芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，這5寶各具吉祥意涵，有助於祈求來年事事順心、財運亨通，好運一飛沖天。

藉由這5寶無論是拜家神或去大廟拜拜，誠心稟告神明，來年會「勤（芹）心工作」，對「事業有盤算（蒜）」，盼能「衝（蔥）出頭」，「開出紅彩（菜）頭」，達到「生活美（米）滿」，展現積極正向的態度，自助才能獲神助，招財又旺運。

廖大乙說，芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米不僅能用來拜拜，也很適合入菜，可拿來煮年夜菜，將帶有祥瑞寓意的吃下肚，透過食補祈求蛇年好運到；尤其，乙巳蛇年屬木，紅色是可以興旺的吉祥色，「紅菜頭」紅蘿蔔蘊含的吉祥更是加倍。

但民眾也應注意，吃團圓飯仍有些禁忌，像魚、雞，頭、尾及雞屁股都別吃才能「有頭有尾」；菜色上也有忌諱，最好不要讓各種羹湯、蝦子、豆花上桌，以免「蝦蝦蝦」、「滿臉豆花」灰頭土臉、「吃到羹」做事吃癟嘗苦頭，帶衰來年運勢。

此外，除夕圍爐前要完成大掃除，尤其是破碗、破鞋、破衣服、壞掉的椅子、來歷不明的佛像，還有用過的舊紅包袋，通通要丟掉；另，除夕夜要留意晚上11時前點亮家中各房間的燈火，不要有暗房，並點亮到大年初一，光明迎接青蛇年。

除夕吃團圓飯示意圖。圖／AI生成
除夕吃團圓飯示意圖。圖／AI生成
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，圖／廖大乙提供
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，圖／廖大乙提供
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，圖／廖大乙提供
除夕拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，也可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿蔔及白米，招財又旺運，圖／廖大乙提供

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

屏東餐飲業夫妻 除夕發愛心飯湯

走過人生低潮 受幫助屏東餐飲業者夫妻連4年除夕發愛心飯湯

南部強震關懷 小年夜芥菜種會為甲仙災民暖心圍爐

台灣民眾在印度圍爐 春聯、紅包炒熱過年氣氛

相關新聞

不斷更新／除夕返鄉國道9地雷路段 南下建議下午出發

（07:00更新）

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

2025開運祕法大公開！5妙招催旺整年運勢 這點做錯小心財運倒光

2025農曆新年到來，正是準備開運布局，為自己打造新年新氣象的好時機。今年適逢乙巳蛇年，「木」、「火」都是重要開運元素，民眾除了能透過大掃除、貼春聯、放鞭炮等傳統儀式討好彩頭，命理師也分享不少簡單的開運妙招，讓2025好運財運都加倍，運勢一路旺整年。

除夕拜拜5寶招財又旺運 圍爐3樣菜帶衰別上桌

今天是除夕要拜拜，也是家戶團圓圍爐的日子，而拜拜除了常見的三牲四果，民俗專家廖大乙建議，可拜「5寶」芹菜、蔥、蒜頭、紅蘿...

西門商圈好買好逛 最夯景點

北市去年最受歡迎5大熱門景點大洗牌，觀傳局調整統計方式，首度納入商圈，西門商圈就以近2877萬人次躍居第一，取代前年榜首...

南北都有花海 走春賞櫻正逢時

新北市花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成，預計本周全盛開。陽明山山櫻花開約7成，預估接下來幾天也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。