大坑步道升級 竹縣影劇場景超好拍

台中大坑風景區東側登山步道優化完工，春節前開放，台中市觀旅局長陳美秀說，以尊重山林、生態保育及人文休憩為主軸，一步道一特色。新竹縣推多部影視作品取景地，每處都好拍。

大坑東側步道由中央補助，完成優化，陳美秀說明，1號是健身步道，打造運動專屬空間，適合挑戰體能極限；2號是彩色森林步道，展現植栽魅力；3號鳥語步道，可觀察鳥箱，另相思木平台可享觀鳥體驗；5號山陵縱走步道視野開闊，設置眺望平台感受壯麗山景；5-1號手作文學步道，展示傳統修復工法，融入「布朗青蛙從樹上下來」故事元素，療癒心靈的自然旅程。

觀旅局提醒，目前大坑3-1號、4號及10號登山步道受去年風災影響，分別有邊坡嚴重崩塌、設施損壞情形，部分或全線封閉施工中。

電影「我的少女時代」中角色歐陽非凡與林真心對話的經典場景「關西東安古橋」。圖／竹縣府提供

新竹縣有多處美景因戲劇走紅更加分，交旅處長陳盈州首推「一千個晚安」中出鏡的五峰清泉張學良故居，遊客前來可途經景色優美的南清公路，還能在故居旁的溫泉泡腳池休憩。劇中出現的竹東蕭如松紀念園區與新埔味衛佳柿餅觀光農場同樣值得一訪。

電視劇「茶金」的故事背景在北埔，劇中將北埔的姜阿新洋樓帶入螢幕，見證台灣茶產業風華與歷史，遊客還可漫步北埔老街，品嘗客家美食，體驗客家小鎮風情。電影「我的少女時代」的關西東安古橋是電影經典場景，遊客走在橋上，感受電影與自然景觀交融的魅力。