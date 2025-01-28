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南北都有花海 走春賞櫻正逢時

聯合報／ 記者劉懿萱林麗玉王勇超李宗祐／連線報導
2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成。圖／新北景觀處提供
2025花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成。圖／新北景觀處提供

新北市花見櫻花季活動進入倒數最後一周，淡水無極天元宮櫻花已開5成，預計本周全盛開。陽明山山櫻花開約7成，預估接下來幾天也會全開，最佳賞花地點為陽明山花鐘、溪流區附近，是走春踏青好去處。

台北市另一個賞櫻熱點東湖「樂活夜櫻季」，成群寒櫻正綻放，花開約4成，預估過年期間會全開，點點粉紅櫻花點綴枝頭，相當美麗。

北市公園處表示，陽明山花季將持續至3月16日。今年花季以「讓愛在心中綻放」為主題，首次取得迪士尼公主系列授權，推出獨家打造的白雪公主、仙度瑞拉、茉莉公主等4大主題裝置藝術。夢幻造景結合陽明山特有的櫻花美景，宛如走進春日童話世界，為民眾呈現一場浪漫唯美的花卉盛宴。

新北花見櫻花季地點在淡水天元宮，今年添加新意，美國藝術家Sara Berrenson作品打造的「流動櫻蒔」沉浸式光影區，及知名電影美術指導賴勇坤所設計的櫻之光屋，充滿濃厚日式懷舊氛圍與夢幻裝置設計，吸引民眾前來打卡拍照，櫻花季將在2月2日結束，民眾可把握連假期間到淡水賞櫻。

新北捷運公司搭上櫻花季話題，推出櫻花季限定淡海輕軌一日票券，販售至2月2日，喜愛櫻花的花粉別錯過。

在南台灣也有一波花經濟熱，海拔1500公尺的高雄藤枝山區栽種5千多棵櫻花陸續綻放。桃源區寶山里長陳燕霜說，當地櫻花幾乎都開了，花海相當美麗，近日遊客量不多，預計要等除夕過後才會出現賞櫻人潮。

另外，阿里山森林遊樂區內的山櫻花花開約1至2成，阿里山公路從十字路往山區的山櫻花開約4成，今年農曆年來得早、天氣寒冷，當地花期預計在2月下旬至3月上旬才會展現。

春節 蛇年 農曆過年

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