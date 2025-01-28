西門商圈好買好逛 最夯景點

北市去年最受歡迎5大熱門景點大洗牌，觀傳局調整統計方式，首度納入商圈，西門商圈就以近2877萬人次躍居第一，取代前年榜首國父紀念館。第二、三名依序為台北101、大巨蛋松山文創園區，前年台北101僅計算觀景台，排名第14，去年加入商場人潮，名次大躍進。

北市主要觀光景點去年有1億23萬1370人次造訪，最受歡迎前5大景點，除奪冠的西門商圈，其次台北101有1274萬8千多人次、大巨蛋松山文創園區980萬7千多人次。陽明山及西門紅樓則有643萬、463萬多人次。

北市西門徒步區促進會理事長劉金龍分析，西門商圈最主要優勢是有完整徒步區，可盡情逛街，還有街頭藝人表演、攤商等，對國內、外遊客來說「好買好逛」。另一優勢是CP值高旅店多，成為國內外遊客選擇住宿、必逛景點。

相較前年，榜首國父紀念館，第二至五名分別為大巨蛋松山文創園區、陽明公園（陽明山）、西門紅樓、華山文化創意產業園區。觀傳局表示，國父紀念館前年度遊客造訪最多，是因台灣燈會舉辦加持。

親子遊玩最熱景點台北市立動物園，去年遊客數約262萬人次，僅排名第10，名次與人潮都較前年下降，去年更被科教館超車，外界認為與動物園門票調漲有關，非市民去年4月起從60元調漲至100元。園方表示，除大環境影響，去年夏天炎熱，民眾無法在室外活動太久，也是家長帶孩子出遊考量因素之一。

過年期間，為吸引遊客留在北部出遊，北市觀傳局也幫民眾規畫蛇年應景走春遊程，包括松山文創園區「蛇龍舞春－大過蛇年」新春活動；新北投車站也有「新年All Right-新春御守體驗DIY」等。

至於「2025台北燈節」將在2月2日西區登場，6條城市光廊已點亮，主燈「福蛇豆豆」設在中山堂前廣場。