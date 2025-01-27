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婆家過年先下馬威？嫂進門吐1句她嚇壞「狠角色」 網提奇招免進廚房

聯合新聞網／ 綜合報導
每逢年節，不少媳婦總會因為「回婆家」感到壓力倍增。一位網友就表示，她剛結婚的嫂嫂第一次在婆家過年，進門竟直接撂下一句「廚房的事別找我」，讓全家人驚呆。年夜飯示意圖。圖／AI生成
每逢年節，不少媳婦總會因為「回婆家」感到壓力倍增。一位網友就表示，她剛結婚的嫂嫂第一次在婆家過年，進門竟直接撂下一句「廚房的事別找我」，讓全家人驚呆。年夜飯示意圖。圖／AI生成

明天（28日）就是除夕了，妳做好上婆家的準備了嗎？每逢年節，不少媳婦總會因為「回婆家」感到壓力倍增。不過一位網友表示，她剛結婚的嫂嫂第一次在婆家過年，進門竟直接撂下一句「廚房的事別找我」，讓全家人聽完後驚呆，原PO也忍不住感嘆，「我發現我嫂嫂是狠角色！」

「想到過年要回婆家，妳會有壓力嗎？」一位網友在Dcard分享家裡過年的趣事，直呼：「我發現我嫂嫂是狠角色」。原PO提到，自己的嫂嫂剛結婚不久，第一次和婆家一起過年，未料她一進門就直接「下馬威」，對著原PO全家大小宣告：「廚房的事情不要找我，我真的不會」，聽到這句話時，在場所有人都嚇了一跳。

不過嫂嫂接著說，自己雖然不擅長下廚，但可以幫忙削水果、泡茶給大家喝，「吃完以後盤碗留給我洗。沒問題」，聽完嫂嫂的一席話，眾人瞬間認同，覺得這樣挺好的。

而原PO的另一對哥哥、嫂嫂平時工務繁忙，沒有時間採買食物或訂年菜，所以他們包辦初一的烤肉，僅需準備電烤盤和一些簡單的食材，不用大費周章，費時又費力。

原PO認為，年節時刻家人難得聚在一起，不需要太過勉強，若有難處也可以直說，「不要認為妳是媳婦，就一定得表現得很唯唯諾諾、討好別人，覺得自己是沒有發言權的。若妳把自己的地位放在這麼低的位置，那麼別人也會這樣對妳」。

貼文曝光後，有網友讚賞原PO嫂嫂的作法，指出「嫂嫂不錯，以後妳到公婆家也可以效法」、「這種把想法講出來，不是憋著委屈巴巴到處抱怨的很棒」；也有人分享自家是如何處理「過年到另一半的婆家、娘家作客」這件事，「幸好我跟先生過年分開過」、「老公到我家作客不用動手，我到婆家作客也不用動手，頂多端端盤子、幫忙收拾這樣。互相尊重、相處開心」、「我們家是回娘家過年，我陪爸媽聊天，我老公洗碗；回婆家過年，我老公陪爸媽聊天，我洗碗，剛好彼此都可以避開跟對方父母的尷尬時間」。

更有過來人透露一些回婆家「免進廚房的奇招」，提供給媳婦們參考，「有些長輩會說『不會就是要學』，強硬拉妳進廚房，不進就碎念整個過年，遇到這種的就是要假裝手很滑，摔幾盤菜、幾個碗才能讓她閉嘴」、「我婆婆當初也是這麼說，蠢呆如我雖然不爽但還是煮了幾餐，但每道都加爆辣椒，反正我愛吃辣，你們怕辣我也沒辦法，後來就沒人叫我煮了」、「至少妳會開瓦斯爐，我問婆婆開關怎麼轉，差一點弄壞嚇到她，也是再也不用進廚房」。

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