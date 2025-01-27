聽新聞
0:00 / 0:00
大年初一彰化宮廟送好康 限量福袋小紅包祈求信眾新年吉祥平安
許多宮廟過年送小紅包或福袋跟信眾結緣，彰化縣竹塘慈航宮限量送「金蛇迎春福袋」，北斗奠安宮送「蛇年納福」紅包，社頭清水岩寺準備咬錢瑞獸巷貔貅給信眾摸，都是祝福新年吉祥平安。
有傳奇故事的竹塘慈航宮，源自1981年一場無人受傷車禍，原本要迎回北部供奉的觀世音菩薩聖像翻落後「定」在農地，事後吊車吊不動也拖不走，經擲筊請示原來觀世音菩薩要在當地庇護眾生，信眾集資興建慈航宮，從此香火鼎盛。
竹塘慈航宮舉辦「金蛇迎春．福袋結緣」喜迎2025乙巳蛇年，限量製作1萬5千組金蛇福袋，內有正面竹塘慈航宮觀世音菩薩佛像、背面金蛇迎新春新歲展鴻圖、蓮花座的項鍊，及經法師團開光祈福的平安符與發財符。
慈航宮管委會主任委員詹光信今表示，福袋都有主殿內蒙勳菩薩加持及法師團祈請天官賜福，預定大年初一（29日）上午8點起免費贈送，信眾領取後可於慈航宮主殿香爐過香煙加持（順時鐘繞三圈），祈求庇佑元神光彩、家庭平安、財運亨通。
有百年歷史的北斗奠安宮請大師布置七星平安橋供信眾行走和祈求健康平安，大年初一到元宵節開放信眾擲筊求錢母，初一到初三的上午9點到10點、下午2點到3點分送蛇年納福五福臨門小紅包，請媽祖和眾神明庇佑賺大錢。彰化縣百年古剎社頭清水岩寺設置許願牆和許願池庇佑信眾新年如願以償，還有貔貅供信眾摸以求財運亨通。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言