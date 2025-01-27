大年初一彰化宮廟送好康 限量福袋小紅包祈求信眾新年吉祥平安

許多宮廟過年送小紅包或福袋跟信眾結緣，彰化縣竹塘慈航宮限量送「金蛇迎春福袋」，北斗奠安宮送「蛇年納福」紅包，社頭清水岩寺準備咬錢瑞獸巷貔貅給信眾摸，都是祝福新年吉祥平安。

有傳奇故事的竹塘慈航宮，源自1981年一場無人受傷車禍，原本要迎回北部供奉的觀世音菩薩聖像翻落後「定」在農地，事後吊車吊不動也拖不走，經擲筊請示原來觀世音菩薩要在當地庇護眾生，信眾集資興建慈航宮，從此香火鼎盛。

竹塘慈航宮舉辦「金蛇迎春．福袋結緣」喜迎2025乙巳蛇年，限量製作1萬5千組金蛇福袋，內有正面竹塘慈航宮觀世音菩薩佛像、背面金蛇迎新春新歲展鴻圖、蓮花座的項鍊，及經法師團開光祈福的平安符與發財符。

慈航宮管委會主任委員詹光信今表示，福袋都有主殿內蒙勳菩薩加持及法師團祈請天官賜福，預定大年初一（29日）上午8點起免費贈送，信眾領取後可於慈航宮主殿香爐過香煙加持（順時鐘繞三圈），祈求庇佑元神光彩、家庭平安、財運亨通。