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台南西濱「高鹽值」走春景點 活動、景點、美食等你來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市七股鹽山有很療癒雪人，適合春節踏青。圖／七股鹽山提供
台南市七股鹽山有很療癒雪人，適合春節踏青。圖／七股鹽山提供

今天是小年夜， 明天就是除夕，台南市觀旅局今介紹「西濱」值(CP值)高的七股、將軍及北門的濱海行春之旅，除有雪人、潟湖等美景，還有海鮮等美食，是名符其實CP值超高的好地方。

觀旅局介紹，先來到全台「鹽值」擔當的七股鹽山，園區內首次舉辦七股雪鹽祭，將展至2月28的，最吸睛的亮點是站在鹽山上高6米的「雪人」，還有AR雪人濾鏡、小小玩雪場、雪人不倒翁大軍、彩繪雪人相框等，適合拍照打卡的萌萌裝置，絕對老少「鹹」宜，值得大小朋友一同前來。

市長黃偉哲也提醒，別忘了品嘗鹽滷豆花、膠原蛋白雪花鹽霜淇淋，以及具有獨特鹹甜口感的鹹冰棒與鹽咖啡。也推薦來趟七股潟湖生態之旅，可以向在地合法船家預約潟湖遊程，搭船賞潟湖、聽船家專業導覽七股潟湖歷史及牡蠣養殖種類，還可品嘗碳烤鮮蚵，或者到訪七股海鮮餐廳吃美食。

台南濱海宗教廟宇林立，遊客可順訪國定古蹟、有台灣王爺信仰總廟之稱的「南鯤鯓代天府」，除了欣賞壯觀的牌樓跟廟宇建築，更別錯過廟內求財必「拜」的「金錢壁」，走逛一下南鯤鯓代天府裡中式庭園造景、古色古香的「大鯤園」。

喜歡自然景觀的民眾可以選擇綠意盎然的北門雙春濱海遊憩區，招潮蟹出沒的紅樹林生態木棧道、浪漫唯美的星空露營區、映著夕陽的金色沙灘，都是不能錯過的走春點。

濱海夕照及新鮮海味也不能錯過，觀旅局推薦觀賞及拍攝夕陽的熱點，如北門井仔腳瓦盤鹽田、將軍青鯤鯓扇形鹽田、將軍漁港及七股觀海樓等，尤其是青鯤鯓扇形鹽田，矗立著獲獎無數的裝置藝術「生命之樹」，近拍遠拍，早上拍或是黃昏拍，都有不同風情。更多旅遊資訊可至2025台南行春網站、台南旅遊網或「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

2025台南行春網：https://tainan-newyear.tw/

台南旅遊網：https://www.twtainan.net/

台南旅遊FB臉書粉絲團：https://www.facebook.com/traveltainan/

台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田有美麗的夕照。圖／南市觀旅局提供
台南市北門區井仔腳瓦盤鹽田有美麗的夕照。圖／南市觀旅局提供
台南市北門區雙春濱海遊憩，有浪漫唯美的星空露營區。圖／南市觀旅局提供
台南市北門區雙春濱海遊憩，有浪漫唯美的星空露營區。圖／南市觀旅局提供
來台南海濱，烤牡蠣不能錯過。圖／南市觀旅局提供
來台南海濱，烤牡蠣不能錯過。圖／南市觀旅局提供
台南市北門區南鯤鯓代天府的金錢壁，求財必拜。圖／南市觀旅局提供
台南市北門區南鯤鯓代天府的金錢壁，求財必拜。圖／南市觀旅局提供

春節 蛇年 農曆過年

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