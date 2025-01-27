春節假期…彰化縣5市鎮路邊停車 員林初1及初2不收費

彰化縣目前有5個市鎮實施路邊停車收費，農曆春節期間，只有員林市本月29日（大年初一）及30日（大年初二）兩天停止收費，其餘鄉鎮市仍維持路邊停車收費。

彰化市過去為提供民眾過年時停車方便，曾在春節期間暫停路邊停車收費，後來發現，很多民眾就霸著停車格，反而影響其他人停車權益，以及停車轉換率，因此最近幾年，春節期間都仍維持路邊停車收費。

縣府交通處表示，全縣目前實施路邊停車收費的市鎮中，春節期間，計有彰化市、和美鎮及北斗鎮維持上午8時起至下午8時實施收費，員林市則是29日（大年初一）、30日（大年初一）停止路邊停車收費，其餘都是維持上午8時起至下午8時實施收費。

至於鹿港鎮部分，春節期間，仍維持上午9時起至下午5時止實施收費；另光復路每天上午7時起至下午8時實施收費；復興南路(起訖路段：民生路-民族路) 每天上午9時起至下午5時實施收費。

彰化縣政府交通處長林漢斌說，多數市鎮在春節期間實施路邊停車收費，主要是為了防止避免民眾占用停車格，以及胡亂停車，至於路外停車場部分，呼籲民眾在停車需求高的風景區或寺廟，應多利用路外停車場，至於一些臨時停車場，在收費時，不能敲竹槓，如果接獲投訴，確認收費不合理，將依法處理。