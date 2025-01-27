快訊

羽球／退休後首次過年 李洋笑說：終於不用管收假了

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

春節假期…彰化縣5市鎮路邊停車 員林初1及初2不收費

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣目前有5個市鎮實施路邊停車收費，農曆春節期間，只有員林市本月29日（大年初一）及30日（大年初二）兩天停止收費，其餘鄉鎮市仍維持路邊停車收費。本報資料照片
彰化縣目前有5個市鎮實施路邊停車收費，農曆春節期間，只有員林市本月29日（大年初一）及30日（大年初二）兩天停止收費，其餘鄉鎮市仍維持路邊停車收費。本報資料照片

彰化縣目前有5個市鎮實施路邊停車收費，農曆春節期間，只有員林市本月29日（大年初一）及30日（大年初二）兩天停止收費，其餘鄉鎮市仍維持路邊停車收費。

彰化市過去為提供民眾過年時停車方便，曾在春節期間暫停路邊停車收費，後來發現，很多民眾就霸著停車格，反而影響其他人停車權益，以及停車轉換率，因此最近幾年，春節期間都仍維持路邊停車收費。

縣府交通處表示，全縣目前實施路邊停車收費的市鎮中，春節期間，計有彰化市、和美鎮及北斗鎮維持上午8時起至下午8時實施收費，員林市則是29日（大年初一）、30日（大年初一）停止路邊停車收費，其餘都是維持上午8時起至下午8時實施收費。

至於鹿港鎮部分，春節期間，仍維持上午9時起至下午5時止實施收費；另光復路每天上午7時起至下午8時實施收費；復興南路(起訖路段：民生路-民族路) 每天上午9時起至下午5時實施收費。

彰化縣政府交通處長林漢斌說，多數市鎮在春節期間實施路邊停車收費，主要是為了防止避免民眾占用停車格，以及胡亂停車，至於路外停車場部分，呼籲民眾在停車需求高的風景區或寺廟，應多利用路外停車場，至於一些臨時停車場，在收費時，不能敲竹槓，如果接獲投訴，確認收費不合理，將依法處理。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

春節人力吃緊 中國家政市場多方留人

寒流來襲… 彰化縣72人急病救護 4人OHCA

陶博館春節「金蛇陶喜」 精彩表演及系列活動走春趣

春節何處去？ 彰化花壇虎山巖梅花撲鼻香

相關新聞

新春大吉！大年初一有哪些禁忌要避免 才不會趕走「財氣」和「福氣」

大年初一是農曆新年的第一天，通常被認為是非常重要的一天。許多家庭都會遵循傳統習俗和禁忌，目的是為了祈求新的一年能夠平安順利和吉祥如意。

蛇年將至！想趕走舊年厄運避免霉運上身 這些「除夕禁忌」不可不知

蛇年將至！除夕是農曆年的最後一天，也是辭舊迎新的重要日子，因此除夕這天的習俗禁忌非常講究，這些禁忌反映了人們對新年的美好期望和對傳統文化的尊重。 但現代生活中可以根據個人情況靈活調整，重點是和家人一起度過歡樂的時光，目的是祈求新的一年能夠平安順遂。

大掃除好時機 整理專家：新年前 家裡該丟掉的7種東西

年底是整理過時物品的大好時機，來看看專家建議趁新年前丟掉哪些東西。

還在吃發糕剝橘子？蛇年開運食物看過來 4生肖犯太歲宜吃這物

農曆春節除了返鄉和家人團聚、領紅包之外，一道道熱騰騰的年菜可能是眾多異鄉遊子最期待的過年環節。除了佛跳牆、烏魚子等常見年菜之外...

紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

明天（28日）就是除夕了，不少出社會的成人都會包給父母紅包，然而一名女子指出，她包給父母一人一包12800，…

台南西濱「高鹽值」走春景點 活動、景點、美食等你來

今天是小年夜， 明天就是除夕，台南市觀旅局今介紹「西濱」值(CP值)高的七股、將軍及北門的濱海行春之旅，除有雪人、潟湖等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。