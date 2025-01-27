紅包被嫌少！她包給父母各12800「竟換來兩巴掌」 網心疼：別再回家了

明天（28日）就是除夕了，不少出社會的成人都會包給父母紅包，然而一名女子指出，她包給父母一人一包12800，沒想到換來的竟是兩巴掌，讓她相當心寒。貼文曝光後，也掀起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文指出，小時候自己領到紅包，一張都不能留，全部上繳給媽媽，還會被逼著去跟指定的長輩要紅包，只要沒要到，或是對方包的少，都是一陣責罵。長大後換自己包紅包，只能多不能少，「曾經有一年因為太窮了，只包2600，當場就被甩了一巴掌＋惡毒的謾罵」。

去年龍年，該女子包了12800、父母各一包，本來以為沒事了，沒想到媽媽一打開又是一頓抱怨，認為比前一年還少，質疑原PO根本沒在存錢。而原PO長期累積的情緒也瞬間爆炸，「去年我包6600而已，今年我也盡力了，除夕夜可不可以不要這樣？」

此話一出，沒想到媽媽直接甩來兩個巴掌，並超高分貝喊道：「去年妳才不只包這樣，妳說去年包6600，妳有證據嗎？」讓原PO更心寒的是，爸爸跟弟弟明明都在現場，卻沒人阻止媽媽，只會要自己不要頂嘴。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「覺得妳其他家人讓她這樣放縱也有問題」、「打巴掌不只一次，怎麼還繼續包，直接不要回去了好嗎？拜託」、「記得醫院驗傷、警察局備案，避免以後她告妳沒有撫養」、「我媽也曾因我包8800在除夕夜大發飆，說我是詛咒她早死，說8是『別』，我以為88是『發發』，整個傻眼，當下立刻收拾離家」。