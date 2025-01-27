他過年幫值班擔心「一人吃」很尷尬 內行人建議1種餐廳

許多人已經過年返鄉，準備回老家團聚了。不過日前有位網友表示，他臨時被學姊詢問「能不能幫忙值班，因為媽媽突然骨折開刀住院」，讓他猶豫「一個人過春節，會不會很可怕？」

一名網友在PTT發文表示，他原本打算明天返鄉，結果跟他很要好的學姊打電話來，問可不可以幫忙值班，因為學姊的媽媽突然摔跤，骨折開刀住院。原PO表示「我跟學姊說讓我想一下，可是如果大家都回家，只有我沒回家的話，一個人留在這邊要吃什麼？我自己去餐廳吃飯，不會很尷尬嗎？人家餐廳生意做得正大的時候，一個客人就要佔據一桌，餐廳會收嗎？」

他指出「我是沒有很在意團圓，反正家人珍惜見面時光，哪天見不都一樣嗎？可是我很怕自己連三餐都會出問題，有人有自己過年的經驗嗎？我的狀況不是家人不在身邊而已，而是連朋友都回老家了」。

對此，網友建議用餐問題可吃速食「吃麥當勞跟肯德基啊」、「科技業一堆人搶著過年期間加倍薪水，想做還得用搶的或抽籤的，現在超商、速食跟外送平台這麼方便」、「sukiya、松屋都有開，不要怕」、「你可以吃三商巧福、吉野家、全聯，還有便利商店」、「藏壽司、壽司郎、爭鮮，這樣三天就解決了」、「怕什麼？不會吃超商嗎？我常自己過年，有這個經驗」、「除夕建議你提早去速食店買回來吃，晚了怕人太多」。