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包紅包給長輩記得「1禁忌」 作家提醒：錢不是用來創造紛擾的

聯合新聞網／ 綜合報導
領紅包示意圖。圖／AI生成
領紅包示意圖。圖／AI生成

明天（28日）就是除夕了，全家團圓圍爐除舊歲迎新年！然而知名作家黃大米提醒，若是有包紅包給長輩，要記得「一禁忌」。貼文曝光後，也掀起留言區熱烈討論。

黃大米在臉書發文指出，包給父母的紅包，就是父母的了，「他們要拿錢去幹嘛，或者拿錢給其他手足，你都不要管，因為錢給人家後，就是他們的，怎樣運用都是人家的自由」。

黃大米表示，任何事情都要回到初心，包紅包給父母是為了讓他們開心，既然他們選擇開心運用這筆錢，孩子也不該過度干涉，「總之，把錢給別人後，別人要怎樣用，真的就不要管了，如果你要管，不如就不要給，或者給少一點。錢是用來創造圓滿而不是紛擾」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「超級同感，使用者最大」、「給紅包是要圖個清靜，如果追問反而不清靜了」、「所以我會少給一點，這樣心裡比較不會不舒服」。不過也有網友表示，「是這樣說沒錯，但是真的有點難」、「會關心也是怕父母遇到詐騙，提醒他們小心防範」。

除此之外，過年包紅包有幾項習俗禁忌需留意

一、別用舊鈔、舊紅包袋。

二、紅包別封口、不能摺。

三、紅包金額避免單數。（1000元可以包，算雙數。）

四、除夕圍爐前舊紅包袋應丟掉，不可亂丟垃圾桶，可送至廟宇金爐隨金紙燒化。

春節 蛇年 農曆過年

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