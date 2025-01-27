台中三級古蹟媽祖廟萬和宮 大年初一到初三「踜轎腳」可獲平安吊飾

台中市國定三級古蹟萬和宮媽祖廟，大年初一至初三舉辦「踜轎腳」活動。廟方說，春節活動從除夕夜開廟門開始，董事長蕭清杰除了送錢母，民眾完成踜轎腳還可獲贈送媽祖平安吊飾，增添過年歡樂氣氛。

萬和宮說，新年頭舊年尾，萬和宮有多項「辭舊歲，迎新春」活動，從除夕夜揭開歡度春節序幕。28日除夕夜，萬和宮循例於子時11時15分打開廟門，蕭清杰將率領董監事、信眾依序進入廟內參拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利，同時也將贈送信眾錢母，祝福新年快樂，龍年行大運。

大年初一至初三，萬和宮在廣場舉辦「踜腳轎」活動，讓信眾在參拜之餘「踜轎腳」，求平安、賺大錢。蕭清杰說，「踜轎腳」是台灣民間信仰中常見的宗教活動，是指信徒趴跪在神明出巡或遶境路上，讓神轎從身上越過，或於神轎停駐時，從轎底爬過，希望藉此獲得神明庇佑，趨吉避凶。