陶博館春節「金蛇陶喜」 精彩表演及系列活動走春趣

新年到來，位於新北鶯歌的陶博館也辦「金蛇陶喜—2025陶博館春節活動」，春節連假期間天天帶來精彩體驗，包含限量好禮、雜耍表演、電影放映、陶藝DIY等，成新年團圓之際親子體驗及走春好去處。

陶博館指出，春節期間特別邀請資深陶藝家兼花藝設計師王秀琴，將陶博館大廳打造得喜氣洋洋，以象徵新春繁榮與希望的粉嫩桃花、櫻花及翠綠植栽，結合陶瓷元素，營造充滿春意的節日氛圍，讓每位入館民眾都能感受滿滿的新年祝福與喜悅。

陶博館說明，大年初二前88名入館民眾，將收到迎春入館禮「圓圓滿滿小杯」，由台灣工藝之家蘇正立親手繪製的台灣傳統藍口小杯，具吉祥寓意的圖案；大年初三至初五則有精彩迎春表演輪番開演，大年初三由周子益Jerry Chou帶來特技雜耍表演，開啟新春序幕。

大年初四放映2部深受好評的台灣原創動畫電影「幸福路上」、「小貓巴克里」，適合闔家觀影；大年初五搏逗兄弟帶來雙人互動形式的逗趣喜劇秀，為迎春表演劃下最熱鬧的句點。

陶博館長張啟文表示，陶博館每年春節期間規畫的文化展演與創意活動，是闔家及親子走春共遊的熱門選擇。今年春節活動以親子互動為核心，透過創作及體驗，深化家庭情感連結，並融入祝福寓意，為全家人帶來溫馨難忘的新春體驗。