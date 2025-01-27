過年面對長輩負能量好壓力！ 他曝心聲：只想跟晚輩玩鬼抓人

明天就是除夕夜了，許多家庭早已準備好年夜菜，親戚們齊聚一堂團圓。不過日前有位網友抱怨，每次家中的長輩都喜歡比較，除了比較長輩之間的成就外，也會比較晚輩誰比較孝順，讓他無奈表示「有人跟我一樣討厭過年吃飯嗎？」對此，有網友認同表示「年味都被磨掉了」。

一名網友在PTT發文表示，別人家過年是一家團聚，親戚朋友聊天聚餐，關心彼此生活，但他們家有位長輩，每次過年都喜歡批評別人的小孩、比較其他人跟自己家人的成就與生活品質，比較哪位晚輩比較孝順，還喜歡裝大方，導致親戚互相不往來。

原PO無奈表示「小時候過年大家還會一起跟親戚吃飯，現在都分開吃，因為每次吃飯都要聽那位長輩抱怨一輪」。文末，他拋問「有跟我依樣超討厭過年吃飯的嗎？吃到最後大家心情都很差，我唯一開心的事情是跟三個小姪女玩鬼抓人」。

文章曝光後，許多網友安慰「年味都被這種長輩磨掉了」、「裝沒聽到就好了，跟其他人開心相處」、「我家有3位長輩都是這種類型的」、「我都直接無視，完全不理他們」、「記得以前小時候，家裡有個長輩會沒事找架吵，挑毛病、罵人這種，以前我也不喜歡過年」、「過年是家裡溫暖、發展好的人在過的」、「我從小在父母的情緒勒索下過年，超級討厭過年」、「現在大家都只想放假不想過年，所以一堆人出國玩」。