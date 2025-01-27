春節何處去？ 彰化花壇虎山巖梅花撲鼻香

彰化縣定古蹟花壇虎山巖是知名佛寺，更是「花名」在外，不同時節都有好花可賞，春節到了，附近的梅花園梅花盛開，花香撲鼻，民眾前往走春拜佛，也可以就近賞花。

在虎山巖積極經營、打造下，近年來已成為知名賞花景點，像四、五月間的金針花季最享盛名，遊客絡繹於途，但在春節前後，也有不同的花可以賞，先是春節前後的梅花，再來就是櫻花，入春就是桃花登場，各有不同景致。

鄰近虎山巖遊客中心有一大片梅花園，目前正值梅花綻放，滿樹梅花就如同白雪覆蓋，花期可以維持到過年後，民眾前往虎山巖參拜、遊園， 可以就近前往梅花賞梅，不過這是私人產業，遊客走在緊鄰的大嶺巷，不必入園，就可以駐足欣賞。

虎山巖通往縣道139線的大嶺巷，綠意盎然，步道坡度不高，甚至可以深入林間，也是知名的爬山健行、自行車騎乘路線，可以遠眺彰化平原甚至台灣海峽，景色怡人。