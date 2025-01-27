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小北百貨新春優惠 除夕、大年初一大杯咖啡買1送1

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
為迎接2025年新春到來，小北百貨於除夕1月28日至1月29日大年初一推出咖啡新春優惠。圖／小北百貨提供
為迎接2025年新春到來，小北百貨於除夕1月28日至1月29日大年初一推出咖啡新春優惠。圖／小北百貨提供

全台有195家實體門市的連鎖品牌「小北百貨」，希望24小時的服務更全面化，特從北中南各區挑選49家門市導入現煮咖啡服務，並不定時推出咖啡試飲活動。為迎接春節，1月28、29日咖啡限定門市推出美式、拿鐵大杯咖啡買1送1優惠。

小北百貨公關經理吳澄彥表示，為迎接2025年新春到來，小北百貨於除夕1月28日至1月29日大年初一推出咖啡新春優惠，活動當日凡至咖啡限定門市購買美式、拿鐵大杯咖啡，立即贈送同品項大杯一杯，平均一杯最低只要23元。平時還有「大杯咖啡7折」的常駐優惠，讓顧客用銅板價也可輕鬆享用咖啡。

在品味咖啡的同時，全台門市還有天天超過300件商品特價，現在加入小北會員還送110元優惠券，詳細活動辦法，可關注小北百貨粉專之活動公告。

吳澄彥說，49家現煮咖啡服務的門市，精選UCC咖啡豆及優質鮮奶現沖而成的「SHOWBA COFFEE」，讓您24小時都能享用超值咖啡。

咖啡限定門市查詢：http://pse.is/5a4wuf

為迎接2025年新春到來，小北百貨於除夕1月28日至1月29日大年初一推出咖啡新春優惠。圖／小北百貨提供
為迎接2025年新春到來，小北百貨於除夕1月28日至1月29日大年初一推出咖啡新春優惠。圖／小北百貨提供

春節 蛇年 農曆過年

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