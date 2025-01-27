「烤玉米」混入花博典藏植物園？ 網驚呼：太特別了
農曆春節走春，北市府推薦藏身在花博公園新生園區的台北典藏植物園，收集最多樣、具在地特色的台灣原生植物，其中熱帶植物區的「美葉蘇鐵」吸引遊客讚嘆目光，最特別是雌花序形狀尺寸像極「烤玉米」，網友驚呼太特別了！
北市公園處長藍舒凢表示，美葉蘇鐵葉柄長，葉子兩葉對生，就像是鳳凰的尾巴，又名美葉鳳尾蕉。屬蘇鐵科裸子植物。它的小葉又大又美，所以被稱為「美葉」、「闊葉」。小葉摸起來寬厚硬挺，上面有著細長的紋路。
美葉蘇鐵現已進化出調整葉片朝向有利光線條件的能力，增強光合作用效率。幼苗展葉排列像4瓣幸運草，又有「幸運草鐵樹」美稱。美葉蘇鐵在溫暖的熱帶環境中自然生長，在臺北典藏植物園冬季時依然可以欣賞到它獨特身影，管內採用減少澆水維護方式，並提供適當的光照，模仿其原生家園自然環境，才能讓植物順利度冬。
公園處表示，花博公園新生園區的台北典藏植物園可以一覽無遺世界多種珍稀植物。並將台灣各地植物，依不同氣候與地域，描繪出台灣生態環境縮影，打造出全台僅有一座單位面積展示種類最多的展覽型植物溫室。台北典藏植物園開放時間:週二~週日09:00~17:00 (週一休館、遇國定假日或特殊假日將順延休館)。
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