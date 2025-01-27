「烤玉米」混入花博典藏植物園？ 網驚呼：太特別了

農曆春節走春，北市府推薦藏身在花博公園新生園區的台北典藏植物園，收集最多樣、具在地特色的台灣原生植物，其中熱帶植物區的「美葉蘇鐵」吸引遊客讚嘆目光，最特別是雌花序形狀尺寸像極「烤玉米」，網友驚呼太特別了！

北市公園處長藍舒凢表示，美葉蘇鐵葉柄長，葉子兩葉對生，就像是鳳凰的尾巴，又名美葉鳳尾蕉。屬蘇鐵科裸子植物。它的小葉又大又美，所以被稱為「美葉」、「闊葉」。小葉摸起來寬厚硬挺，上面有著細長的紋路。

美葉蘇鐵現已進化出調整葉片朝向有利光線條件的能力，增強光合作用效率。幼苗展葉排列像4瓣幸運草，又有「幸運草鐵樹」美稱。美葉蘇鐵在溫暖的熱帶環境中自然生長，在臺北典藏植物園冬季時依然可以欣賞到它獨特身影，管內採用減少澆水維護方式，並提供適當的光照，模仿其原生家園自然環境，才能讓植物順利度冬。