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春節連假山海共遊 台南商圈、景點2天吸引逾42萬人潮

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
安平樹屋是春節連假踏青好地方。圖／南市觀旅局提供
安平樹屋是春節連假踏青好地方。圖／南市觀旅局提供

今天是小年夜，台南市觀旅局統計，昨天連假第2天市區商圈及景點以及戶外景點，都吸引遊客到訪，關子嶺也超過3千遊客上山旅遊泡湯吃雞，加上其他景點與商圈，兩天已吸引逾42萬人次遊台南。

市長黃偉哲表示，台南被英國知名出版社「Time Out」雜誌票選為2025年亞洲最佳旅行城市之一，台南以豐富涵養的城市底蘊，在地多元美食與住宿體驗，及加上精心策畫「蛇宓隆有」的春節活動，歡迎大家春節到台南，春節期間會加強規劃交通疏導措施，讓大家旅行台南盡善盡美賓至如歸。

觀光旅遊局長林國華說，統計主要景點旅遊人次，春節連假第2天以美食逛街、採買年貨及遊賞燈會行程最受歡迎，熱門商圈景點海安國華商圈、小西門及南紡商圈，加上赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，就吸引逾4萬的遊客到訪。

戶外景點頑皮世界野生動物園、十鼓仁糖文創園區、虎頭埤風景區、德元埤荷蘭村、青鯤鯓扇形鹽田、四草綠色隧道與台江國家公園、梅嶺風景區、及濱海一早就有逾1萬6千旅客人次出遊。春節熱點關子嶺風景區，寶泉公園及露頭景觀優化已先完工開放，超過3千遊客上山旅遊泡湯吃雞。各景點、商圈統計，春節連假第1天吸引逾21萬遊客，昨天也超過21萬。

觀旅局表示，虎頭埤風景區虎埤泛月環景生態遊憩設施工程，近期新落成開箱的探索露營區、雨豆樹廣場、南岸道路、三粒亭廣場及南洋杉廣場，景觀設計融合自然生態，兼顧高齡友善的無障礙體驗，榮獲「第12屆台灣景觀大獎-風景遊憩類佳作」，受到景觀專家學者高度肯定。在暢遊虎頭埤後，再前往河樂廣場旁運河河畔，與萌萌可愛的「魚頭君」拍個錯位時空合照，來一場山海共遊的體驗，感受台南城市裡濃濃年味與節慶活動。

2025春節活動十分精彩，觀旅局建置「台南行春」網站[https://tainan-newyear.tw/]，集結全臺南各地春節活動、展覽、花海美景、導覽及交通服務等資訊查詢。

台南鹽水月津港燈節年年精彩，湧參觀人潮。圖／南市觀旅局提供
台南鹽水月津港燈節年年精彩，湧參觀人潮。圖／南市觀旅局提供
台南市中西國華街是美食之街，春節必到的街區。圖／南市觀旅局提供
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台南市南區「水交社文化季暨眷村年貨大街」昨天結束，吸引購買人潮。圖／南市觀旅局提供
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春節 蛇年 農曆過年

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