擲筊拚大獎 送汽車、200萬

過年擲筊試手氣，雲嘉沿海重要信仰中心嘉義縣東石港口宮，大年初一至初五舉辦擲筊比賽，祭出2輛汽車大獎，由最多聖筊者獲得，另，屏東歸來慈天宮初一、二，只要連續擲20個聖筊就送200萬元發財金，有數學老師算出機率百萬分之一。

港口宮表示，擲筊活動初一至初五早上8點至下午5點，須添最少1千元香油錢，連續聖筊第1多可獲排氣量1800毫升汽車、第2名1500毫升汽車、第3名155毫升機車、第4名125毫升機車、第5名iPad Pro、第6至8名則為Apple watch。

港口宮初一至五每天另還有「iPhone聖筊評比」、「金媽祖聖筊評比」，各只須添100元香油錢可參加，單日擲出最多就能求得iPhone手機或黃金打造的媽祖神像，尤其黃金神像每尊重量約1兩，換算市價逾10萬元。

此外，屏東縣屏東市歸來慈天宮延續以往，年初一、二辦擲筊拚大獎，不限年齡、不限次數、完全免費，現場排隊可參加，連擲20次聖筊可獲200萬元發財金，12次聖筊可獲機車，名額兩名；若連擲5次聖筊以上，可參加擲筊PK大賽，決賽有1萬6千元、1萬2千元與1萬元發財金各1名，而進入決賽就有2千元發財金，或擲5次以上就能摸彩有機會獲1千元發財金。

慈天宮指出，擲筊活動初一從上午8點到晚間9點，初二從上午8點到下午4點，初二下午4點擲筊活動結束後隨即舉行擲筊PK大賽。

不過要連續擲出20個聖筊有多難？有數學老師計算，連續擲出20個聖筊機率是「104萬8576分之1」，難度相當高。