聽新聞
0:00 / 0:00

擲筊拚大獎 送汽車、200萬

聯合報／ 記者黃于凡劉星君／連線報導
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有汽車、黃金媽祖神像。 記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石港口宮農曆初一至初五舉辦擲筊比賽，最大獎有汽車、黃金媽祖神像。 記者黃于凡／攝影

過年擲筊試手氣，雲嘉沿海重要信仰中心嘉義縣東石港口宮，大年初一至初五舉辦擲筊比賽，祭出2輛汽車大獎，由最多聖筊者獲得，另，屏東歸來慈天宮初一、二，只要連續擲20個聖筊就送200萬元發財金，有數學老師算出機率百萬分之一。

港口宮表示，擲筊活動初一至初五早上8點至下午5點，須添最少1千元香油錢，連續聖筊第1多可獲排氣量1800毫升汽車、第2名1500毫升汽車、第3名155毫升機車、第4名125毫升機車、第5名iPad Pro、第6至8名則為Apple watch。

港口宮初一至五每天另還有「iPhone聖筊評比」、「金媽祖聖筊評比」，各只須添100元香油錢可參加，單日擲出最多就能求得iPhone手機或黃金打造的媽祖神像，尤其黃金神像每尊重量約1兩，換算市價逾10萬元。

此外，屏東縣屏東市歸來慈天宮延續以往，年初一、二辦擲筊拚大獎，不限年齡、不限次數、完全免費，現場排隊可參加，連擲20次聖筊可獲200萬元發財金，12次聖筊可獲機車，名額兩名；若連擲5次聖筊以上，可參加擲筊PK大賽，決賽有1萬6千元、1萬2千元與1萬元發財金各1名，而進入決賽就有2千元發財金，或擲5次以上就能摸彩有機會獲1千元發財金。

慈天宮指出，擲筊活動初一從上午8點到晚間9點，初二從上午8點到下午4點，初二下午4點擲筊活動結束後隨即舉行擲筊PK大賽。

不過要連續擲出20個聖筊有多難？有數學老師計算，連續擲出20個聖筊機率是「104萬8576分之1」，難度相當高。

春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

紫南宮去年借金4億回收7億 他最猛「借600元還了320萬」

影／嘉義東石港口宮擲筊大賽 大獎祭出汽車、黃金媽祖

台東金牌農村「聖安宮」春節辦擲筊活動 總獎金6萬元

跟宮廟借發財金600元 他還金帶千元鈔問：可否找400元？

相關新聞

蛇燈點亮北港巷弄 睡魔祭鬧台南

新年張燈結彩添喜氣，雲林縣虎尾燈區、雲林溪水上光影、斗六太平老街燈海已陸續啟燈，各展現不同風貌，北港巷弄燈會昨也開燈，巷...

擲筊拚大獎 送汽車、200萬

過年擲筊試手氣，雲嘉沿海重要信仰中心嘉義縣東石港口宮，大年初一至初五舉辦擲筊比賽，祭出2輛汽車大獎，由最多聖筊者獲得，另...

2025財運「蛇進來」！財富自由就看這一波 春節大樂透加碼獎號出爐

公益彩券史上最強加碼活動！2025年大樂透「春節大紅包」加碼，從1月24日至2月12日，連續20日每天開獎，為史上最長連續開獎天數，總金額高達新台幣10.5億元，創歷年之冠。

新年家庭聚會三寶 洗碗機、伴唱機、大電視樂趣升級

農曆新年聚餐、家族聚會少不了以下幾個家電好幫手，可洗蔬果的洗碗機、走到哪唱到哪的K歌伴唱機，還有追劇、歡唱兩相宜的大電視...

用AI挑出幸運號 27歲的他刮中「超級紅包」刮刮樂100萬元

台中市工學路上的「得鴻福彩券行」昨天開出二獎1百萬元，27歲的顏姓市民今現身彩券行，表示為感謝土地公的保佑，願意捐出10...

紫南宮去年借金4億回收7億 他最猛「借600元還了320萬」

南投竹山紫南宮以借發財金聞名，廟方統計2024年借、還金總額共借金約4億元，還金則超過7億元，有地產商人一次就還了320...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。