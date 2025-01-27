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蛇燈點亮北港巷弄 睡魔祭鬧台南

聯合報／ 記者蔡維斌萬于甄／連線報導
雲林縣長張麗善（右六）昨為北港巷弄燈會啟燈，站在美麗繽紛的傘燈牆前面合影。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善（右六）昨為北港巷弄燈會啟燈，站在美麗繽紛的傘燈牆前面合影。記者蔡維斌／翻攝

新年張燈結彩添喜氣，雲林縣虎尾燈區、雲林溪水上光影、斗六太平老街燈海已陸續啟燈，各展現不同風貌，北港巷弄燈會昨也開燈，巷弄裡不論白天或晚上任何角落怎麼拍都美，至2月14日止，讓民眾利用9天年假前往欣賞。

台灣花燈原鄉的北港先開放第一階段燈區，包括廟前巷弄燈區、義民廟、北港鎮公所燈區；縣府文觀處長陳璧君說，3個燈區結合雲林藝師與藝術家聯手設計許多燈飾與裝置藝術，彷彿將大家帶回舊時光，第2階段「十大燈區」2月3日啟燈。

此次有各式各樣古仔燈、日式東洋燈，以及繽紛的「傘燈牆」、「燈謎牆」，更由暗巷工藝坊負責人蔡享潤等人巧思，利用蒸籠打造一條「蛇燈」，與古老甕牆揮映成趣，蔡享潤說，古代富商腰纏萬貫，如同小蛇盤旋腰際，因而蛇的雅名被稱為「萬金」，今年巷弄主燈，以蒸籠的陽剛形塑勾勒出一條小龍，形如甲骨文「雙巳」再以如意收尾，象徵「六順萬金、巳巳如意、蒸蒸日上」，燈藝簡而涵義深。

縣長張麗善、北港鎮長蕭美文等人前晚扮「仙女」服裝，先到大復戲院開幕揭牌，為春節一連串的布袋戲演出代言，隨後轉往北港主持啟燈儀式。

日本「青森睡魔祭」的睡魔師諏訪慎設計2座蛇年燈籠，昨起在台南開基玉皇宮展出。圖／南市府提供
日本「青森睡魔祭」的睡魔師諏訪慎設計2座蛇年燈籠，昨起在台南開基玉皇宮展出。圖／南市府提供

此外，日本東北三大祭典中「青森睡魔祭」的睡魔師諏訪慎設計2座蛇年燈籠，昨起在台南北區開基玉皇宮展示，為期半個月到2月12日止，市長黃偉哲主持點燈，表示其中1座以2隻蛇象徵蛇年的到來，另1座則是睡魔造型代表「青森歌舞伎」，將與台南市民一起迎接新年到來。

春節 蛇年 農曆過年

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