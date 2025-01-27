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基隆兒童樂園集章 新北熱鬧文化走春

聯合報／ 記者邱瑞杰劉懿萱／連線報導
基隆市開辦「7幻樂園集章趣」活動，集滿7區兒童樂園戳章可兌換「鷹站長紀念保溫瓶」。圖／基市府提供
基隆市開辦「7幻樂園集章趣」活動，集滿7區兒童樂園戳章可兌換「鷹站長紀念保溫瓶」。圖／基市府提供

基隆市一行政區一特色室內兒童樂園目標去年達陣，市府開辦「7幻樂園集章趣」，蒐集滿7個區紀念戳章，可在各區室內兒童樂園兌換「鷹站長紀念保溫瓶」，春節連假除27、28日休館，其他時間照常開館。

基隆氣候多雨，謝國樑2022年競選市長時，提出一區一室內兒童樂園政見，就任後著手推動，最後一塊拼圖暖暖室內兒童樂園去年12月啟用，宣告完成目標。

7座室內兒童樂園各具特色，信義區有繽紛氣球區，七堵區規畫超仿真超市，中正區以砲台燈塔意象呈現歷史人文，中山區以外木山海岸為構想打造夢幻花園，安樂區以劉銘傳隧道為藍圖呈現鐵路隧道風格，仁愛區主題是市鳥黑鳶與天空意象，暖暖區以在地自然景觀打造室內露營風格園地。

兒少處表示，除27、28日休館，市內兒童樂園開館時間為上午8時30分至下午6時，「7幻樂園集章趣」即日起開跑，進場遊玩可獲該區紀念戳章，蒐集滿7區紀念戳章，3月1日起可至各區室內兒童樂園兌換保溫瓶。

新北空軍三重一村頗受歡迎的傳統習俗「一村迎財神」，財神爺發送開運金幣巧克力。圖／新北市文化局提供
新北空軍三重一村頗受歡迎的傳統習俗「一村迎財神」，財神爺發送開運金幣巧克力。圖／新北市文化局提供

若想感受濃濃年味，可到新北空軍三重一村走走，即日起至2月2日（初五），有二手市集、打卡尋寶、迎財神、搖元宵等，到一村走春，享受眷村滿滿人情味。

新北市政府延續「文化走春」品牌，今年以「金蛇出動」為主題，結合新北各藝文場館的精采活動，包括預計4月25日開館的新北市美術館，春節期間推出一系列限定活動，初二起每天上午11時提供「穿山而過」主題展覽導覽，有專人帶領導覽戶外園區的藝術作品。

民眾還可參加「樂樂刮」挑戰，1月30日（初二）至2月2日（初五），凡入園步行滿1000步，即可獲限量刮刮樂卡一張。

春節 蛇年 農曆過年

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