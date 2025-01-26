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1人獨得1億元！大樂透頭獎「獎落這縣市」 春節大紅包開出13組
大樂透第114009期今天開獎。中獎號碼為07、16、12、31、40、43，特別號34；派彩結果大樂透頭獎金額1億元在桃園市楊梅區三民里中山北路2段119號1樓開出，由1人獨得。下期（27日）預估銷售2億元，頭獎金額保證1億元。
1月26日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出13組，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分；本期小紅包開出33組，總中獎注數為37注，其中29組為單注中獎，4組為2注均分。
活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為62組，剩餘418組，累積開出小紅包組數為99組，剩餘701組，下期（27日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
本期春節大紅包：19、36、41、07、46、12、27、42、09，春節小紅包：48。
詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。1130126
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