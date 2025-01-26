新年家庭聚會三寶 洗碗機、伴唱機、大電視樂趣升級

農曆新年聚餐、家族聚會少不了以下幾個家電好幫手，可洗蔬果的洗碗機、走到哪唱到哪的K歌伴唱機，還有追劇、歡唱兩相宜的大電視，讓年節聚會更輕鬆歡樂。

桌上型DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機，主打360度立體脈衝清洗、活性臭氧殺菌、75℃高溫烘乾3合1功能，採用雙模進水，不受安裝地點限制。內建6種清洗烘乾模式，包含15分鐘快速「果蔬洗」。搭配快拆式碗筷籃，最多可放入32件餐具，快速清洗烘乾殺菌潔淨。特別的是，還具備待機時的換氣系統，每6小時會自動換氣，避免洗碗機內部悶臭。適合廚房空間有限，又想擁有洗碗機的小家庭。

聚餐後的娛樂活動，K歌絕對是闔家歡樂的必備提案之一。Ikarao愛克拉推出完美整合喇叭、螢幕及無線麥克風於一體的K歌伴唱機，內建炫彩氣氛燈，更進階提供各種麥克風音效、混音、升降 key 等多樣化功能，無須外接任何設備，一機在手隨時隨地開唱。

其中Break X1旗艦版具備13.1吋觸控大螢幕，Break X2旅行版則為10.1吋，搭載Android平板系統更讓點歌及各項音效控制上都如同操作平板電腦一樣直覺和容易，內建美華卡拉吧系統，更支援連結YouTube、Spotify、KKBOX等常見串流平台，掃描QR code即可透過手機點歌。Ikarao更貼心配備2支無線麥克風，最多還能夠再外接2⽀有線麥克風，家族聚會不用搶麥。現在購買還可免費獲得美華卡拉吧專業版序號1年份。