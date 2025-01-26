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新年家庭聚會三寶 洗碗機、伴唱機、大電視樂趣升級

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機具備「果蔬洗」功能，做飯更省時。圖／雙全國際提供
DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機具備「果蔬洗」功能，做飯更省時。圖／雙全國際提供

農曆新年聚餐、家族聚會少不了以下幾個家電好幫手，可洗蔬果的洗碗機、走到哪唱到哪的K歌伴唱機，還有追劇、歡唱兩相宜的大電視，讓年節聚會更輕鬆歡樂。

桌上型DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機，主打360度立體脈衝清洗、活性臭氧殺菌、75℃高溫烘乾3合1功能，採用雙模進水，不受安裝地點限制。內建6種清洗烘乾模式，包含15分鐘快速「果蔬洗」。搭配快拆式碗筷籃，最多可放入32件餐具，快速清洗烘乾殺菌潔淨。特別的是，還具備待機時的換氣系統，每6小時會自動換氣，避免洗碗機內部悶臭。適合廚房空間有限，又想擁有洗碗機的小家庭。

聚餐後的娛樂活動，K歌絕對是闔家歡樂的必備提案之一。Ikarao愛克拉推出完美整合喇叭、螢幕及無線麥克風於一體的K歌伴唱機，內建炫彩氣氛燈，更進階提供各種麥克風音效、混音、升降 key 等多樣化功能，無須外接任何設備，一機在手隨時隨地開唱。

其中Break X1旗艦版具備13.1吋觸控大螢幕，Break X2旅行版則為10.1吋，搭載Android平板系統更讓點歌及各項音效控制上都如同操作平板電腦一樣直覺和容易，內建美華卡拉吧系統，更支援連結YouTube、Spotify、KKBOX等常見串流平台，掃描QR code即可透過手機點歌。Ikarao更貼心配備2支無線麥克風，最多還能夠再外接2⽀有線麥克風，家族聚會不用搶麥。現在購買還可免費獲得美華卡拉吧專業版序號1年份。

除了全家歡唱，過年追劇必備大電視也得趁新年升級，奇美大4K液晶顯示器推出好禮送活動，即日起至2月28日，除了旗下精選G2系列及K6系列外，更加入最新上市的Mini LED量子點液晶顯示器UM10系列及量子點液晶顯示器Q2系列，通通享有超高回饋好禮，包括奇美無線智能觸控吸塵器、奇美10L微電腦氣炸烤箱、歐姆龍低週波治療器、奇美藝術風格快煮壺等，升級視聽娛樂及居家生活品質趁現在。

奇美家電UM系列Mini LED量子點顯示器以最新Mini LED加上QLED量子點技術，並結合全新一代奇美廣色域，音效使用影院級Dolby Atmos搭配奇美聲霸等級3D原聲沉浸音效技術。圖／奇美家電提供
奇美家電UM系列Mini LED量子點顯示器以最新Mini LED加上QLED量子點技術，並結合全新一代奇美廣色域，音效使用影院級Dolby Atmos搭配奇美聲霸等級3D原聲沉浸音效技術。圖／奇美家電提供
DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機，洗淨殺菌烘乾一次搞定，預購價5,990元起。圖／雙全國際提供
DIKE全自動臭氧烘乾洗碗機，洗淨殺菌烘乾一次搞定，預購價5,990元起。圖／雙全國際提供
Ikarao K歌伴唱機Break X1旗艦版最長續航6小時、X2旅行版更長達8小時；無線麥克風擁有20小時續航力，伴唱機內建收納倉，隱形收納同時還能幫麥克風充電。圖／力孚國際提供
Ikarao K歌伴唱機Break X1旗艦版最長續航6小時、X2旅行版更長達8小時；無線麥克風擁有20小時續航力，伴唱機內建收納倉，隱形收納同時還能幫麥克風充電。圖／力孚國際提供
Ikarao K歌伴唱機系統支援連結YouTube、Spotify、KKBOX等常見串流平台，還可透過HDMI影像傳輸功能投影，放大畫面更過癮。Break X1旗艦版建議售價24,900元。圖／力孚國際提供
Ikarao K歌伴唱機系統支援連結YouTube、Spotify、KKBOX等常見串流平台，還可透過HDMI影像傳輸功能投影，放大畫面更過癮。Break X1旗艦版建議售價24,900元。圖／力孚國際提供
Ikarao K歌伴唱機內建炫彩氣氛燈，帶來演唱會現場的沉浸式享受，滿足聽覺與視覺的雙重饗宴。Break X2旅行版建議售價17,900元。圖／力孚國際提供
Ikarao K歌伴唱機內建炫彩氣氛燈，帶來演唱會現場的沉浸式享受，滿足聽覺與視覺的雙重饗宴。Break X2旅行版建議售價17,900元。圖／力孚國際提供

春節 蛇年 農曆過年

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