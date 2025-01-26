用AI挑出幸運號 27歲的他刮中「超級紅包」刮刮樂1百萬元

台中市工學路上的「得鴻福彩券行」昨天開出二獎1百萬元，27歲的顏姓市民今現身彩券行，表示為感謝土地公的保佑，願意捐出10萬元。隨後他也立即前往附近的土地公廟添了油香，做為該廟的重建基金。

顏姓市民是一家公司的儲備幹部，就租住在彩券行附近，曾看彩券行很興旺，常有人中獎，因此昨天和女友想去試試運氣。去之前還特地去土地公廟拜拜，同時用ChatGPT輸入自己的生日和喜歡的韓團「SEVENTEEN」的17數字，得到幾組幸運號碼，才前往彩券行從「2000萬超級紅包」刮刮樂背後的序號有13的先挑了3張，雖然每張要2千元，但他分別中了5千、2千元，僅1張沒有中。

同行的女友鼓勵他再買一張，沒想到就是這張中了1百萬元，讓他超開心的。他說，1百萬元扣掉20%的稅金，還有80萬元，除了捐出10萬元，其餘50%將購買年金保險、30%買債券，剩下的20%則用來買股票，以增加被動收入來補貼薪資。