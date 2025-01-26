全台首個春節大紅包100萬開出！ChatGPT算幸運尾數 27歲得主現身了

全台第一個刮刮樂春節大紅包100萬元，由台中市工學路143號土地公廟旁的「得鴻福彩券行」開出，得獎者是一對小情侶，顏姓得主當場宣布，捐出10萬元給土地公廟做重建基金。

27歲的顏姓得主，目前在一家公司擔任儲備幹部，他表示，100萬元獎金扣完稅後，除了捐款出10萬元之外，其餘50%將購買年金保險、30%買債券，剩下的20%則用來買股票，以增加被動收入。

據了解，這對小情侶手牽著手，經過台中市工學路土地公廟旁的「得鴻福彩券行」時，原本只是隨意閒逛。男生看著牆上的彩券廣告，突然靈機一動：「最近大家都在說刮刮樂很旺，很多人刮中大獎，不如也來試試手氣？」女朋友笑著點頭，兩人便走了進來。

第一次刮開彩券，他驚喜發現中了5,000元，「哇，今天手氣不錯，換一張看看！」於是又挑了一張，這次中2,000元，女朋友在一旁拍手：「看來今天真的有好運喔！」他信心滿滿地刮了第三張，這次卻沒中。他笑了笑，說：「沒關係，三次有兩次中，已經很厲害了。」

正當兩人準備離開時，他忍不住轉身說：「再試最後一次吧，說不定會有奇蹟。」在女朋友期待的目光中，他刮開了第四張彩券「天啊！居然是100萬元」兩人激動地尖叫起來，整家店都充滿了幸福與驚喜的氛圍。

顏姓得主透露，這張中100萬的刮刮樂彩券序號尾數「13」號，是他使用ChatGPT，並以自己生日運算得出來的幸運數字，沒想到選號之後真的中獎了。

更巧的是，據店內代理人戴小姐說，她在放假前特地去了紫南宮拜拜，還買了一套聚寶盆銅幣，擺放在店裡的財位上祈求好運。沒想到才過沒多久，店裡就真的開出了百萬大獎，這份驚喜讓全店上下都充滿喜氣與感恩。