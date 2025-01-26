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廟宇走春怎麼拜？除夕夜這時段象徵一年開始 供品具意涵

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
許多民眾會到廟宇參拜祈求新的一年平安順遂。木柵集應廟建議，民眾新年最佳參拜時間，在除夕夜晚上11時一過就可以到廟裡參拜，因傳統習俗認為子時(23時-01時)是一天新的開始。世界華人宗教研究學會提供
許多民眾會到廟宇參拜祈求新的一年平安順遂。木柵集應廟建議，民眾新年最佳參拜時間，在除夕夜晚上11時一過就可以到廟裡參拜，因傳統習俗認為子時(23時-01時)是一天新的開始。世界華人宗教研究學會提供

明天小年夜、後天除夕，為迎接農曆新年到來，許多民眾會到廟宇參拜祈求新的一年平安順遂。木柵集應廟建議，民眾新年最佳參拜時間，在除夕夜晚上11時一過就可以到廟裡參拜，因傳統習俗認為子時(23時-01時)是一天新的開始。

至於過年期間，廟方建議沒有特定參拜時間，但可避開人潮擁擠時段，如上午10時至11時與下午14時-16時為佳。

至於民眾大過年到廟宇拜拜走春，建議過年參拜準備的供品，包含年糕、紅龜粿、發糕、蘋果、橘子與鳳梨等都很適合。

木柵集應廟主委張敏男表示，供品象徵著信眾的誠意與對神明的敬意，建議可以準備鮮花，象徵純潔與對神明的尊敬；水果以成雙成對為宜，如蘋果（平安）、橘子（大吉大利）、鳳梨（旺來）等吉祥水果；發糕：寓意發財與興旺；香與蠟燭用於祈福與增添莊嚴氣氛。

今年木柵集應廟與除夕夜當晚有準備發財金紅包供前來祈福的信眾索取，發完為止。

廟方提醒，民眾祈福時，可先稟報自身姓名、住所、年齡等基本資料，並將所祈求的需求明確提出，也可以針對不同的願望找針對性的神明參拜，如求學業與官運找保儀尊王與文昌帝君，但最重要的是保持誠心，參拜時應避免分心或過度功利。

另外因近期疫病叢生，到人潮眾多的廟宇參拜，建議配戴口罩，避免大聲喧嘩，切勿將未燃盡的香火帶回家，以免帶來不必要的煩惱；過年參拜是傳統文化中的重要一環，體現了人們對新一年的美好期待與祝福。木柵集應廟希望能幫助信眾更加瞭解參拜禮儀，增添新春期間的吉祥與福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

許多民眾會到廟宇參拜祈求新的一年平安順遂。木柵集應廟建議，民眾新年最佳參拜時間，在除夕夜晚上11時一過就可以到廟裡參拜，因傳統習俗認為子時(23時-01時)是一天新的開始。世界華人宗教研究學會提供
許多民眾會到廟宇參拜祈求新的一年平安順遂。木柵集應廟建議，民眾新年最佳參拜時間，在除夕夜晚上11時一過就可以到廟裡參拜，因傳統習俗認為子時(23時-01時)是一天新的開始。世界華人宗教研究學會提供

春節 蛇年 農曆過年

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