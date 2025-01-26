過年福袋陷阱多 消費者最怕遇到「這點」花錢買氣受

今年各大超商、量販店及百貨紛紛推出「福袋」應景，有業者推出加碼抽跑車瑪莎拉蒂的大獎，甚至還有超商業者將台積電股票拿來當抽獎獎品，不過消費者最怕買到福袋裡頭卻是一堆便宜爛貨充數，花錢買氣受，新竹縣消保官近日即展開稽查，提醒業者有義務確保內容物價值高於販售價值。

消保官陳雅芳表示，福袋最多的消費爭議是福袋內的商品價格低於消費者付出的對價，至於商品價格如何認定是否超值，並非依百貨公司的定價，也不是依網路拍賣的價格，應依一般市場行情價格，較可能是百貨公司打折後的價格或是同樣商品量販店的售價標準。

她說明，若販賣福袋的業者以低於參加福袋費用的商品充數，就涉及違反民法誠信原則及消費者保護法第22條規定，業應確保廣告內容真實性，其對消費者所負的義務不得低於廣告內容，且業者有義務提供瑕疵品退換貨，不能以福袋不能退貨為由拒絕消費者。

消保官也提醒民眾，由於購買福袋時無法看到內容物，購買前一定要看清楚賣家揭露的福袋內容資訊、中獎機率及退換貨方式，先確認福袋內的內容物名稱、品牌、單價、數量等資訊，以及是否有消費滿額的資格限制、是否有清楚揭示何時何地公開抽獎等程序。

不過近來也有網路直播主直接在直播中開賣福袋，甚至衍生多起消費爭議，有的可能涉及詐欺罪嫌，陳雅芳呼籲消費者切莫衝動購物，若發現有販賣假貨或詐欺情事可立即向警方報案。

若是在網路上購買福袋，同樣適用7天內可退貨，除了通訊交易有合理例外情事者外，依據消保法第19條規定，消費者可在收到網購福袋後7天內，無須說明理由及負擔任何費用或對價，可以退回商品或書面通知方式解除契約。