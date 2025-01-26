春節返鄉必看！交通部補助客運往返南北 竟不到五百元

過年將至，許多人會提早搶購返鄉的車票，若是未順利搭上高鐵，恐怕又得將時間耗費在高速公路上。不過有網友分享，自己從台北搭客運到高雄竟然只花了515元，除了有充電座之外，椅子也寬敞舒服，甚至涵蓋了按摩的功能，不僅讓他省下了一筆費用，也大大提升了乘車體驗。

一名網友在Threads上分享，自己從台北搭乘和欣客運至高雄，全程只有他和另一名乘客，且搭配交通部實施的春節「國道客運票價優惠」，114年1月24日零時起到114年2月2日24時止，一改過往的85折優惠，這次優惠高達約原價的6折，換算下來他只花費了515元，非常划算。

客運雖然拉長了乘車時間，乘坐起來卻比高鐵、台鐵舒適許多，不少常搭客運的網友分享，現在的車種非常豐富，「個人認為K380是最舒服的，幾乎可以直接躺平，而且有按摩功能」，座位基本也都會配置充電座、電視、升降椅等，「一上車就把座椅調好，戴好眼罩、降噪耳機開睡，台北到台中體感時間只有半小時，一起床就到目的地了，不想付住宿費的話還可以搭夜車，直接多玩半天」。

甚至有網友針對不同交通工具進行分析，指出高鐵價格最高（約1500元），最省時間，但普通車廂既吵雜又擁擠，若要充電還必須離開座位，舒適度較差；而台鐵票價雖為高鐵的一半，往返南北卻要接近半天時間，耗時、耗體力、有時候還沒辦法直接坐到底；反觀客運價格最便宜，且全程安靜、寬敞、腳能伸直、座位旁就有充電孔、小電視，除了上廁所較不方便外，幾乎沒有太多缺點。