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刮刮樂選1數字都有獎？ 一票網友超嗨：真的中500元

聯合新聞網／ 綜合報導
春節到，不少人都會買刮刮樂試手氣。示意圖／AI製圖
春節到，不少人都會買刮刮樂試手氣。示意圖／AI製圖

春節到，不少人都會買刮刮樂試手氣，然而近日有網友指出，他買尾數26號的都有中獎。貼文曝光後，一票人刷「恭喜CCCCCCC（諧音『吸』的意思）」的留言，也有人提到，自己買尾數26的刮刮樂，真的中獎了！

原PO昨（25）日於在臉書社團《刮刮樂中大獎分享CCCCCCCCC》發文指出，他買了不少張200元的刮刮樂，尾數全部都選26號，結果都有中獎，讓他不禁直呼：「大家快去刮26號！」

貼文曝光後，一票人刷一排「恭喜CCCCCCC」，希望能吸收好運，還有網友表示，「剛看完這篇，立馬挑了一張200塊的26（檯面上200塊唯一有剩26的），結果中500」、「我今天也刮了一張26號，中500」、「包了100張各面額26號，晚上開刮」。

事實上，每逢春節就是刮刮樂、大樂透的旺季，台彩今年推出三重對獎加碼活動，春節加碼期間買大樂透可以對「億元頭獎」、「春節大紅包」跟「春節小紅包」。台彩每期加開一組9個號碼的「春節大紅包」獎號，以及1個「春節小紅包」獎號，大、小紅包為互不重複的獎號。只要對中任6個號碼即可獲得「春節大紅包」100萬元獎項；對中任5個「春節大紅包」獎號及「春節小紅包」獎號，即中10萬元的「春節小紅包」獎項。

刮刮樂 春節 蛇年 農曆過年

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