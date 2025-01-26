過年常見物品用完該如何丟棄？ 刮刮樂、蠟燭千萬不可回收

農曆新年將至，許多人會在除夕當晚放煙火、鞭炮慶祝，不過常見的仙女棒、刮刮樂究竟該怎麼處理才正確？環保團體在社群分享常見的垃圾正確分類法，讓民眾享受歡樂之餘，也共同守護大家的生活環境。

環保團體「RE-THINK 重新思考」在Threads上分享，過年常見的鞭炮、仙女棒、刮刮樂、暖暖包，其實都有各自的處理方式，並不是全部丟進垃圾桶就能完美解決，若有小細節沒注意到，可能就會因此傷害了自然環境。

1.暖暖包：暖暖包中含有鐵粉、活性碳、鹽及吸水性樹脂等，目前無回收管道，應充分加熱過後再行丟棄。

2.沒中獎的大樂透：樂透紙和發票一樣都是感熱紙，表面有塗層，需丟置一般垃圾。

3.鞭炮：施放後含有紙屑、塑膠殘骸、殘留火藥物質，施放後應妥善清理，切勿直接丟入大自然。

4.刮刮卡：卡紙上含有亮膜、金屬等複雜物質，回收處理效益差，應丟一般垃圾。

5.蠟燭：燃燒後的蠟油難以回收，可選擇使用電子蠟燭替代。

6.絨毛玩偶：不可回收，需丟一般垃圾。

7.仙女棒：金屬材質，燃燒後需回收。

8.阿嬤冰箱的菜：過期的菜和冷凍食品應以廚餘回收。

有網友建議，暖暖包雖不可回收，但有吸濕除臭的功效，可放在櫥櫃中反覆利用；另外，魚刺、骨頭不可同廚餘類丟棄，避免傷害到吃廚餘的豬隻；若有不要的舊玩偶，也可選擇捐贈給相關單位，珍惜物品，也讓收到的人擁有好心情。