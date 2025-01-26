快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

聽新聞
0:00 / 0:00

過年常見物品用完該如何丟棄？ 刮刮樂、蠟燭千萬不可回收

聯合新聞網／ 綜合報導
過年家家戶戶都會清出不少垃圾，可回收或不可回收要特別注意。示意圖／AI生成
過年家家戶戶都會清出不少垃圾，可回收或不可回收要特別注意。示意圖／AI生成

農曆新年將至，許多人會在除夕當晚放煙火、鞭炮慶祝，不過常見的仙女棒、刮刮樂究竟該怎麼處理才正確？環保團體在社群分享常見的垃圾正確分類法，讓民眾享受歡樂之餘，也共同守護大家的生活環境。

環保團體「RE-THINK 重新思考」在Threads上分享，過年常見的鞭炮、仙女棒、刮刮樂、暖暖包，其實都有各自的處理方式，並不是全部丟進垃圾桶就能完美解決，若有小細節沒注意到，可能就會因此傷害了自然環境。

1.暖暖包：暖暖包中含有鐵粉、活性碳、鹽及吸水性樹脂等，目前無回收管道，應充分加熱過後再行丟棄。

2.沒中獎的大樂透：樂透紙和發票一樣都是感熱紙，表面有塗層，需丟置一般垃圾。

3.鞭炮：施放後含有紙屑、塑膠殘骸、殘留火藥物質，施放後應妥善清理，切勿直接丟入大自然。

4.刮刮卡：卡紙上含有亮膜、金屬等複雜物質，回收處理效益差，應丟一般垃圾。

5.蠟燭：燃燒後的蠟油難以回收，可選擇使用電子蠟燭替代。

6.絨毛玩偶：不可回收，需丟一般垃圾。

7.仙女棒：金屬材質，燃燒後需回收。

8.阿嬤冰箱的菜：過期的菜和冷凍食品應以廚餘回收。

有網友建議，暖暖包雖不可回收，但有吸濕除臭的功效，可放在櫥櫃中反覆利用；另外，魚刺、骨頭不可同廚餘類丟棄，避免傷害到吃廚餘的豬隻；若有不要的舊玩偶，也可選擇捐贈給相關單位，珍惜物品，也讓收到的人擁有好心情。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

刮刮樂 春節 蛇年 農曆過年

延伸閱讀

春節刮刮樂攻略出爐！達人分析各面額最佳選擇 想品嘗「中獎滋味」選這款

24款刮刮樂新春刮不完！部落客揭賠率：要中獎就買這張

客人300元刮刮樂以為沒中丟路邊！店家見1符號玄機：錯失30倍獎金

暖暖包不熱了直接丟掉太可惜！廢物變身5種超實惠居家小物

相關新聞

過年招財添好運！12種吉祥花卉吸正能量 4植栽放家裡恐招災

農曆春節幾乎家家戶戶都會貼春聯、擺鮮花，為新的一年祈求好運又招財。一起來看看，過年時家中適合擺放哪些花卉？又有哪些植物不宜擺放，以免壞了好運勢。

春節返鄉必看！交通部補助客運往返南北 竟不到五百元

過年將至，許多人會提早搶購返鄉的車票，若是未順利搭上高鐵，恐怕又得將時間耗費在高速公路上。不過，有網友分享，自己從台北搭客運到高雄竟然只花了515元，除了有充電座之外，椅子也寬敞舒服，甚至涵蓋了按摩的功能，不僅讓他省下了一筆費用，也大大提升了乘車體驗。

廟宇走春怎麼拜？除夕夜這時段象徵一年開始 供品具意涵

明天小年夜、後天除夕，為迎接農曆新年到來，許多民眾會到廟宇參拜祈求新的一年平安順遂。木柵集應廟建議，民眾新年最佳參拜時間...

過年福袋陷阱多 消費者最怕遇到「這點」花錢買氣受

今年各大超商、量販店及百貨紛紛推出「福袋」應景，有業者推出加碼抽跑車瑪莎拉蒂的大獎，甚至還有超商業者將台積電股票拿來當抽...

過年最愛哪道年菜？ 眾人點名「這1項」大讚：日本人也超愛

農曆新年即將到來，每年除夕許多人都會提早準備豐盛的「年夜飯」，準備和家人共度美好的團聚時光，不過，有網友就好奇，有什麼是必吃的年菜？而哪道菜又更受歡迎？不少網友都點名「烏魚子」，除了大家愛吃之外，竟也是日本人喜愛的伴手禮之一。

過年常見物品用完該如何丟棄？ 刮刮樂、蠟燭千萬不可回收

農曆新年將至，許多人會在除夕當晚放煙火、鞭炮慶祝，不過常見的仙女棒、刮刮樂究竟該怎麼處理才正確？環保團體在社群分享常見的垃圾正確分類法，讓民眾享受歡樂之餘，也共同守護大家的生活環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。