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過年最愛哪道年菜？ 眾人點名「這1項」大讚：日本人也超愛

聯合新聞網／ 綜合報導
不少家庭過年都會吃團圓飯，而當中的烏魚子不僅是必備佳餚，也深受日本人喜愛。（示意圖／AI生成）
不少家庭過年都會吃團圓飯，而當中的烏魚子不僅是必備佳餚，也深受日本人喜愛。（示意圖／AI生成）

農曆新年即將到來，每年除夕許多人都會提早準備豐盛的「年夜飯」，準備和家人共度美好的團聚時光，不過，有網友就好奇，有什麼是必吃的年菜？而哪道菜又更受歡迎？不少人都點名烏魚子，除了大家愛吃之外，竟也是日本人喜愛的伴手禮之一。

一名網友在PTT上發文，指出自己平時最喜愛干貝雞湯、佛跳牆，這些都是做工較為繁雜的年菜，需要媽媽提早起床準備，近年來為了追求方便，都直接採買商家煮好的成品；而這次除了到常光顧的江浙餐廳購買外，也到大潤發挑選了幾樣經典年菜，不知道大家過年都會吃什麼？

貼文發布後，不少網友都提到「烏魚子」，烏魚是台灣冬季的重要漁獲，利用鹽醃、日曬乾燥製作而成。過年團圓吃烤烏魚子，魚卵也象徵著多子多孫、子孫繁衍，除了單吃之外，另可搭配蘋果、蘿蔔、蒜苗享用，或將年糕加熱後，以海苔包覆在外，增加風味與口感。

不過，烏魚子除了是年菜，也是日本人喜愛的伴手禮之一。日前有網友在臉書社團「日台交流広場（台湾と日本）」發文詢問，去日本該帶什麼台灣名產？網友們紛紛推薦「一口烏魚子」，「烏魚子在日本很貴，收到這個會很開心」、「我現在都帶烏魚子，每一個收到都驚喜萬分！」可見烏魚子的人氣在日本逐漸升高。

年菜 春節 烏魚子 蛇年 農曆過年

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