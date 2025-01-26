搶先公司尾牙先試刮 新竹男房仲選剩的彩券幸運刮中百萬

選剩的才會中？！2000萬超級紅包刮刮樂也刮出多組百萬獎金，據馬賴彩券行代理人范小姐表示，刮中「2000萬超級紅包」100萬元的幸運兒是一位中年男房仲，當天到店表示要購買幾本刮刮樂，要替公司準備尾牙抽獎的禮物。

范小姐表示，該名男房仲一共購買了面額2000元的「2000萬超級紅包」兩本，面額1000元的「1200萬大吉利」兩本，以及面額500元的「財神發紅包」與「金蛇獎」各三本。

范小姐指出，男房仲購買後注意到店內櫃檯所展示的「2000萬超級紅包」只剩下拆封後的8張，便決定全部買下立刻在店內刮開，豈料就幸運刮出100萬元。中獎男子開心笑稱尾牙都還沒開始，自己已經把大獎刮回家，真是最棒的年終獎金。