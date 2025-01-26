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首個2000萬超級紅包在彰化刮出 5位男同事集資刮中大獎

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
春節連假期間不少民眾都會選擇刮刮樂來試手氣，全台第一個「2000萬超級紅包」頭獎二千萬則獎落彰化。刮刮樂示意圖。圖／本報系資料照片
春節連假期間不少民眾都會選擇刮刮樂來試手氣，全台第一個「2000萬超級紅包」頭獎二千萬則獎落彰化。刮刮樂示意圖。圖／本報系資料照片

全台第一個「2000萬超級紅包」頭獎二千萬獎落彰化，據代理人呂小姐表示，幸運刮中頭獎的是在農曆年前的最後一個工作日的中午，5名男同事趁著工作的午休時間相約到店裡合資購買一整本刮刮樂「2000萬超級紅包」並在現場開刮。

呂小姐表示，據了解，這5位同事每年都會固定集資合購整本刮刮樂，今年也是一起到投注站現場開刮，有一位同事刮到一半就發現好像中了大獎，經店員協助以投注機確認後驚喜發現竟刮出頭獎2000萬元。

此外，呂小姐也說，該本刮刮樂不只幸運刮出頭獎，其他的刮刮樂也陸續刮中不同獎金，刮開獎項後現場氣氛相當熱絡，5位中獎人感到相當幸運、開心得歡呼還一起拍照留念，大方將中獎彩券提供給彩券行影印沾沾喜氣。

「2000萬超級紅包」共有10個頭獎2000萬元、1200個100萬元，統計至1月25日，已刮出1個2000萬元、74個100萬元。

春節 蛇年 農曆過年

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