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六福村春節「金色嘉年華」成打卡熱點 屬蛇免費入場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
六福村全台最大夢幻泡泡池，絢麗泡泡漂浮在金色水池，讓人走入夢幻炫彩的世界。業者／提供
六福村全台最大夢幻泡泡池，絢麗泡泡漂浮在金色水池，讓人走入夢幻炫彩的世界。業者／提供

春節期間除了大啖美食，也別忘了出門走春賞美景。六福村迎接金蛇年推出「金色嘉年華」，走進園區精心打造的金色世界，讓全新的一年從金光燦爛中啟程！結合阿拉伯皇宮金碧輝煌的建築，六福村搭建全台最大夢幻炫金泡泡球池，陽光灑落金色城堡倒映在水池，絢麗的巨大泡泡球閃閃漂浮在金色水池，彷彿走入夢幻炫彩的世界，成為遊客今年走春必拍的打卡熱點。此外，還有來自遙遠神秘的阿拉伯商隊，穿梭在無際的金色沙漠中，上演一場奇幻遊行表演。

六福村主題遊樂園寒假期間的絢燦華麗表演不間斷，2025年全新登場的開放式舞台劇《荒野酒館》，集結外國頂尖舞者演出，曼妙的舞姿搭配華麗的服飾，將為遊客帶來視覺盛宴。農曆春節一連五天，六福村晚間還加碼頂級高空煙火秀，璀璨繽紛的煙火在夜間綻放，照亮整個園區和阿拉伯皇宮金色世界，點燃嶄新一年新篇章，象徵一整年財源滾滾來。

為了歡慶蛇年到來，六福村特別祭出優惠，只要生肖屬蛇的遊客，就能免費入園暢玩，讓您蛇來運轉一整年。

想獨享這高空煙火秀大景嗎？到樂園玩累了直接入住六福莊剛果藍天房，大面積落地窗讓你白天和動物打招呼，晚上看著絢麗的高空煙火綻放。

過年期間，六福莊也推出一系列活動讓親子共享美好時光，大手握小手一起來寫獨一無二的特製動物春聯，拓印上犀牛腳印的春聯為大小朋友送上滿滿祝福。

此外，還有每年一度的獨特「非洲面具節」慶典活動，讓住客們感受全台唯一非洲部落文化。來自道地非洲藝人的「非洲迎賓秀」熱情迎接遊客到來，天天上演的「WOW！Africa草原盛會」晚會，讓遊客認識非洲最傳統的烏干達唱跳秀!另外一定要參加在地客家傳統的「燒橘子」互動活動，要讓遊客在新一年大吉大利！

六福村「非洲面具節」請來非洲藝人現場表演，不出國就可體驗獨特異國文化巡禮。業者／提供
六福村「非洲面具節」請來非洲藝人現場表演，不出國就可體驗獨特異國文化巡禮。業者／提供
六福村慶跨年，初一到初五加碼施放高空煙火秀。業者／提供
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春節 蛇年 農曆過年

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