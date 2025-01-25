春節前「最後上班日」一票人都請假！內行人搖頭：虧大了
農曆春節9天連假開始，有不少上班族為了避開車潮，選擇提前請假返鄉。對此，一名網友分享，最後一個上班日，到公司其實也沒事做，都在跟同事聊天，直呼「請假的人虧大了」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「今天請假都是什麼人？笑死」為題，指出年前最後一個工作日，到辦公室才發現一半的同事都請假，認為最後一天上班很輕鬆，就是跟同事聊天、吃吃喝喝，照樣可以領薪水，直言「今天請假都是什麼人？不覺得虧大嗎？」。
貼文一出後，多數網友都表示「我已經在位置上滑一小時手機了，今天上班真的爽」、「今天上班沒事做，公司還請pizza、手搖飲，根本同樂會」、「我們公司放假，但進公司幫忙大掃除的有紅包領」、「今天請假的真的不聰明，最好混的一天根本沒必要請假」、「今天上班路通順很多，果然很多人沒想清楚請假了」、「難道你是我同事嗎？我們這也都在聊天，笑死」。
不過，也有部分網友持相反意見，指出「就特休太多用不完，寧願在家看電視也不想進辦公室」、「今天上班真的沒FU，不如請假打掃家裡」、「我們公司昨天就已經開始放假了，全公司沒人進去」、「今天哪有很閒，正在公司爆炸中，後悔沒請假」、「北漂仔買不到車票只能請假啊，超級可悲」。
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