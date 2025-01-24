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一邊喝咖啡一邊與蛇共舞 台北這間球蟒專賣店登路透報導

中央社／ 台北24日綜合外電報導
現年42歲的羅志宇是「玩蟒人生」的老闆，2017年開幕的這家店讓有意飼養蛇的顧客有機會一邊品嘗咖啡，一邊與蛇互動。路透社
現年42歲的羅志宇是「玩蟒人生」的老闆，2017年開幕的這家店讓有意飼養蛇的顧客有機會一邊品嘗咖啡，一邊與蛇互動。路透社

蛇年將至，台北球蟒專賣店「玩蟒人生」登上路透新聞，這間店讓大膽的顧客在品嘗咖啡同時，與蛇共度時光，希望能破除人們對蛇類的偏見。

路透社報導，本月29日迎來農曆蛇年，台灣街頭充斥各種蛇的圖像。在傳統台灣或中國文化中，蛇的形象褒貶不一，既可能是好運的象徵，也可能是邪惡的化身。

一些台灣原住民族把蛇當作守護神崇拜。儘管台灣擁有包括眼鏡蛇等毒蛇品種，由於抗蛇毒血清易於取得，很少出現死亡事件。

現年42歲的羅志宇是「玩蟒人生」的老闆，2017年開幕的這家店讓有意飼養蛇的顧客有機會一邊品嘗咖啡，一邊與蛇互動。

羅志宇表示：「我提供一個嘗試和體驗的空間，讓大家不帶有偏見地探索自己是否喜歡牠們。」

採訪當天，羅志宇帶女兒到店裡，她對籠中動物充滿好奇。他說：「她可以透過這個活動學習如何照顧和愛護小動物。」

2017年開幕的「玩蟒人生」，讓有意飼養蛇的顧客有機會一邊品嘗飲料，一邊與蛇互動。路透社
2017年開幕的「玩蟒人生」，讓有意飼養蛇的顧客有機會一邊品嘗飲料，一邊與蛇互動。路透社

咖啡 春節 蛇年 農曆過年

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